Internacional

Porte de Armas Legal en Colombia: De la Espriella Firma Decreto que Cambia Requisitos

Durante su campaña, el mandatario dio discursos a favor del porte de armas. El país está marcado por más de seis décadas de un conflicto armado, con más de diez millones de víctimas

Porte de armas en ColombiaFoto: Reuters | Archivo
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