Rescatan a 16 Personas tras Derrumbe en Barranca de Huentitán, en Guadalajara

Elementos de Protección Civil Jalisco, en coordinación con Bomberos de Tonalá y Guadalajara, trasladaron a 16 personas que se encontraban atrapadas en la Barranca de Huentitán, tras dos derrumbes que se presentaron por la lluvia.

Los hechos ocurrieron durante la lluvia del 7 de septiembre, los derrumbes impidieron la salida de 26 personas que se encontraban de visita en la zona de Las Pilitas.

Además de las dependencias antes mencionadas, personal de la CFE acudió al lugar para realizar trabajos con maquinaria y liberar los caminos y accesos tras los derrumbes.

Nuestros oficiales, en coordinación con Bomberos de Tonalá y Guadalajara, así como personal de la CFE, trabajan en la zona de Las Pilitas, en la Barranca de Huentitán, donde a raíz de la intensa lluvia registrada durante la noche anterior se presentaron dos derrumbes que… pic.twitter.com/b9D3lSReK8 — Protección Civil JAL (@PCJalisco) September 8, 2026

Mientras que las personas rescatadas fueron acompañadas y apoyadas para trasladarse a un lugar seguro.

Por lo anterior, Protección Civil Jalisco invitó a la población a mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades y evitar acercarse a la zona para no poner en riesgo su integridad.

Cabe mencionar que la lluvia también provocó inundaciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara, pero no se reportaron personas lesionadas por este hecho.