Accidentes

Rescatan a 16 Personas tras Derrumbe en Barranca de Huentitán, en Guadalajara

Elementos de Protección Civil Jalisco trasladaron a visitantes en la zona de Las Pilitas tras dos desprendimientos por lluvia

Barranca de HuentitánTrasladaron a 26 personas atrapadas en la Barranca de Huentitán tras derrumbes. Foto: PC Jalisco

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Protección Civil Jalisco y bomberos rescatan a 16 atrapados en Huentitán tras lluvias

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