Seguridad

Salvan a 3 Presuntas Víctimas de Reclutamiento en Límites de Jalisco y Zacatecas

Tras un enfrentamiento armado, fueron rescatados tres hombres que aseguran haber estado en una zona de adiestramiento forzado

Enfrentamiento armadoRescataron a 3 hombres presuntas víctimas de reclutamiento forzado en límites de Zacatecas y Jalisco. Foto: Secretaría de Seguridad Jalisco

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Rescate en Jalisco-Zacatecas: 3 hombres liberados tras enfrentamiento armado, víctimas de reclutamiento forzado

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