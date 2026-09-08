Salvan a 3 Presuntas Víctimas de Reclutamiento en Límites de Jalisco y Zacatecas

Las autoridades rescataron a tres hombres presuntas víctimas de adiestramiento forzado tras un enfrentamiento armado registrado en los límites de Jalisco y Zacatecas.

Esta información fue confirmada por las autoridades tras los reconocimientos complementarios el día de los hechos en Teúl de González Ortega, Zacatecas: los hombres localizados son de 23, 29 y 58 años.

Uno de los hombres sí contaba con una ficha de desaparición en Nuevo León. Los tres solicitaron ayuda, manifestando ser víctimas de reclutamiento criminal y que habían escapado del campamento asegurado en la zona; además presentaban golpes en glúteos y diversas escoriaciones.

Cabe señalar que las víctimas manifestaron que en el sitio había otras 18 personas en adiestramiento.

Por otro lado, en los límites de Jalisco y Nayarit, hacia el municipio de La Yesca, donde culminó el enfrentamiento, elementos de seguridad federales aseguraron 31 armas largas, así como 3 camionetas, además de que fueron abatidos 6 presuntos integrantes de la delincuencia organizada.