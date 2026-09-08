Estilo de vida

Manzana Panochera: Origen del Nombre y Por qué es Infaltable en los Chiles en Nogada

Este ingrediente es uno de los de mayor demanda, ya que, aunque puede prepararse con otras variedades, su sabor dulce forma parte de la receta tradicional

Manzana panocheraFoto: Agricultura Puebla

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