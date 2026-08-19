Estilo de vida

Plantas y Árboles Ideales Para Sembrar en Baja California: Lista de Recomendaciones

Con altas temperaturas y poca lluvia, algunas plantas son ideales para Baja California por su resistencia, bajo mantenimiento y menor consumo de agua

¿Qué Plantas Conviene Sembrar en Baja California? Estas Son las Más Recomendadas¿Qué Plantas Conviene Sembrar en Baja California? Estas Son las Más Recomendadas | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Elige plantas adaptadas al clima seco de Baja California: menos agua, más vida. Conoce las ventajas de especies como bugambilia y palo verde para tu hogar.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+