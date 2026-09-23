Una planta ancestral utilizada por las culturas prehispánicas en regiones de Mesoamérica sigue dando frutos siglos después. Se trata del camote (Ipomoea batatas) una especie de flores rosas y lilas, trepadora y rastrera, que desde hace siglos ha sido utilizada por culturas originarias como alimento y también como medicina.

El tacacamohtli, como se le dice en la lengua náhuatl, apareció desde 1552 en el Códice de la Cruz-Badiano, donde ya era considerada como una planta con raíces dulces que servían para fortalecer el cuerpo y aliviar el cansancio.

Curandero utiliza un objeto para un ritual de sanación en la medicina tradicional mexicana. Cuartoscuro

Según el reporte de Plantas Medicinales del Jardín Botánico de la FES Zaragoza de la UNAM, el México prehispánico ya utilizaba el camote en su medicina tradicional, tanto para aliviar enfermedades respiratorias como malestares estomacales.

A través del cocimiento o como infusión, el camote es utilizado para tratar la tos, bronquitis, gastritis y úlceras estomacales. Sus tubérculos y azúcar natural fueron considerados por la medicina tradicional mexicana como tónicos, expectorantes y antiinflamatorios.

Incluso sus hojas, acorazonadas y de color verde intenso, ayudan a reducir inflamaciones musculares y dolores articulares.

En las culturas mesoamericanas, el camote fue un alimento fundamental porque se le asociaba con la dulzura y la fortaleza del cuerpo y el equilibrio energético.

Venta de camote en mercados de México. Cuartoscuro

Sus beneficios tienen una razón científica. Como menciona la psicóloga mexicana Gloria García en su libro Alimentos que ayudan a prevenir y combatir enfermedades (2012), el camote o ñame tiene fibra, vitaminas y minerales que benefician al cuerpo. Tal es el caso de la vitamina A que tiene grandes beneficios en el sistema inmunológico y en la vista.

Además, es antioxidante, por lo que ayuda a eliminar los radicales libres que contribuyen al desarrollo de enfermedades del corazón, diabetes, cáncer y artritis.

El mineral más presente es el potasio, que ayuda a mantener la presión arterial normal y a conservar la salud del corazón. Este alimento también es alto en carbohidratos complejos, principalmente fibra, que ayuda con la buena digestión, además de regular los niveles de colesterol y glucosa.

Estos beneficios son a partir del consumo de una porción de media taza, que consta de 100 calorías. Ya sea cocido, en puré o al horno, en pan o pudines.

TLS