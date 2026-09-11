Estilo de vida

De Dónde Son los Chiles en Nogada: La Historia de la Receta de Fiestas Patrias

No existe receta única, existen variaciones regionales y comerciales que modifican el relleno y la nogada, sus ingredientes y la preparación

Chile en Nogada: Historia del platilo típico de Fiestas Patrias.Los chiles en nogada son unos de los platillos típicos de la temperada de Fiestas Patrias, pero ¿te han contado su historia? Foto: Cuartoscuro.

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