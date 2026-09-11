De Dónde Son los Chiles en Nogada: La Historia de la Receta de Fiestas Patrias

Por su sabor e historia, los chiles en nogada son de los platillos favoritos de los mexicanos para celebrar las Fiestas Patrias. Su receta se repite año con año en cocinas de todo el país, y la anécdota sobre su origen vuelve a ser tema de conversación.

Aunque existen distintas versiones sobre su origen, que se han transmitido a lo largo del tiempo, hasta ahora no existe una explicación completamente documentada sobre su nacimiento.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comparte que la versión más difundida hasta ahora, sitúa el origen de esta receta en Puebla de 1821, después de la Consumación de la Independencia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Chiles en Nogada: Esta es la Receta para Preparar este Tradicional Platillo

La tradición cuenta que las monjas del convento de Santa Mónica en Puebla prepararon una receta que tuviera los colores de la bandera del Ejército Trigarante - que simbolizaban las tres garantías: religión, independencia y unión- para homenajear a Agustín de Iturbide.

Mientras que un segundo relato, atribuido al escritor y cronista Artemio de Valle-Arizpe, indica que tres jóvenes poblanas prepararon los chiles en nogada para sus respectivos novios, quienes eran integrantes del Ejército Trigarante.

La UNAM comparte que una tercera versión sobre el origen de este platillo narra que Guadalupe Pérez San Vicente, recogida en el libro de Ricardo Muñoz Zurita "Los Chiles Rellenos en México", sostiene que la preparación podría ser anterior a la consumación de la independencia en 1821.

De hecho, el Gobierno de México ha compartido que la Biblioteca Palafoxiana alberga un recetario del siglo XVIII que incluye una receta del "Chile de Tiempo en Salsa de Nuez", con los ingredientes del ya tradicional Chile en Nogada, sin embargo en aquel tiempo figuraba en la categoría de postre.

La receta que emplea ingredientes de temporada de Puebla, tales como el chile poblano, nuez de Castilla, granada, manzana panochera y durazno, sería un reflejo del mestizaje culinario.

De ahí que sea habitual hallarlo en los menús de casas, restaurantes y festejos patrios durante los meses de julio, agosto y septiembre. Días en los que se reavivan los debates sobre la temperatura a la que deben comerse y si se preparan capeados o no.

Lo que es un hecho, es que la receta que ha pasado de generación en generación, enaltece la historia de la cocina mexicana y sus productos.