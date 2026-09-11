Ximena López Regresa a Casa: Joven Desaparecida hace Casi un Año en CDMX es Hallada con Vida

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) y la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México (CBP-CDMX) informaron la localización con vida de Ximena López Rosales, joven que había sido reportada como desaparecida desde octubre de 2025.

Ximena fue encontrada el pasado miércoles 9 de septiembre en el estado de Puebla, luego de un trabajo coordinado entre la Fiscalía CDMX, la CBP-CDMX, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital.

La búsqueda había comenzado el 16 de octubre de 2025, cuando la familia de la joven presentó el reporte de desaparición ante el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP).

A partir de ese momento, las autoridades desplegaron entrevistas, análisis de información, verificaciones y acciones de búsqueda tanto territorial como de inteligencia.

El operativo incluyó además colaboración con autoridades de al menos cinco entidades distintas por las que Ximena habría transitado, así como con el gobierno federal, jornadas de difusión de fotoboletín y la publicación de una recompensa por datos que ayudaran a ubicarla.

Fue precisamente la continuidad de estas acciones, junto con el intercambio constante de información entre instituciones, lo que permitió trazar las líneas de búsqueda hasta dar con su paradero en Puebla.

Tras su localización, Ximena fue trasladada al CAIBP, donde recibió valoración médica y psicológica, se le realizó la entrevista correspondiente y sostuvo un encuentro con sus padres con acompañamiento especializado.

Las autoridades informaron que la Fiscalía CDMX continuará con la investigación para esclarecer las circunstancias de su desaparición, mientras que, en coordinación con la CBP-CDMX, se mantendrá el acompañamiento a Ximena y su familia para garantizar su atención y protección.

AMP