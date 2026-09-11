Desaparecidos

Ximena López Regresa a Casa: Joven Desaparecida hace Casi un Año en CDMX es Hallada con Vida

La búsqueda había comenzado el 16 de octubre de 2025, cuando la familia de la joven presentó el reporte de desaparición

Ximena López Rosales, joven que había sido reportada como desaparecida. Foto: Fiscalía CDMXXimena López Rosales, joven que había sido reportada como desaparecida. Foto: Fiscalía CDMX

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Ximena López Regresa a Casa: Joven Desaparecida hace Casi un Año en CDMX es Hallada con Vida