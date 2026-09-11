Cuándo Es el Sorteo de la Lotería Nacional que Da $104 Millones como Premio Mayor

El Sorteo Magno sólo se celebra tres veces durante todo el año, y en septiembre de 2026 la Lotería Nacional (Lotenal) entrega un Premio Mayor de 104 millones de pesos. Así que sí aún no compras billete, no lo pienses más, en N+ te adelantamos cuándo se celebrará el sorteo y a qué hora inicia la ceremonia de premiación.

El premio que obtengas dependerá del número de billetes que compres. Por ejemplo, si sólo compras un "cachito", cuyo costo es de 120 pesos, concursas por obtener hasta 1 millón 300 mil pesos.

Si sólo adquieres dos series (20 cachitos), puedes obtener hasta 26 millones de pesos, mientras que si te animas por comprar tres series (60 cachitos), participas por ganar 78 millones de pesos.

De acuerdo con información compartida por la página oficial de la Lotenal, para poder participar por ganar los 104 millones de pesos debes comprar 4 series (es decir 80 cachitos) cuyo costo es de 9,600 pesos.

De acuerdo con el Calendario de Septiembre de la Lotería Nacional, el Sorteo Magno 392 está programado para realizarse el miércoles 16 de septiembre de 2026 en punto de las 20:00 horas.

La Lotería Nacional lanzó 20 diseños diferentes del billete del Sorteo Magno 392 de la Lotería Nacional, para el próximo 16 de septiembre 2026. Foto: Lotería Nacional.

Tal como ocurre en otros sorteos, los Niños Gritones de la Lotería Nacional serán los encargados de dar a conocer los números ganadores de la noche. Pero, ojo, porque sólo dan a conocer Premios Directos, que para el 16 de septiembre de 2026 son 763.

Para que tengas más claro cómo se reparte el dinero, en una nota previa ya te dimos a conocer cuáles son los Premios del Sorteo Magno 392 de la Lotería Nacional.

Así que si decides tentar a la suerte y comprar tu "cachito", debes saber que puedes seguir en vivo el Sorteo Magno 392 a través de la cuenta de Youtube de la Lotería Nacional.

La transmisión de este sorteo que busca conmemorar el inicio de la Independencia de México, iniciará minutos antes de las 20:00 horas del 16 de septiembre de 2026.