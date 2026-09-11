Economía

Cuándo Es el Sorteo de la Lotería Nacional que Da $104 Millones como Premio Mayor

La transmisión de la ceremonia de premiación se podrá seguir en vivo a través del canal de Youtube de la Lotería Nacional

Cachito del Sorteo Magno 392 de la Lotería Nacional del 16 de Septiembre de 2026Este mes la Lotería Nacional celebra las Fiestas Patrias con un Sorteo especial en el que entrega 104 millones de pesos como Premio Mayor, conoce todos los detalles. Foto: Facebook Lotenal.
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