Este Es el Costo del Boleto de la Lotería Nacional del 16 de Septiembre 2026

Se realizará el tradicional Sorteo Magno 392 por la celebración del Día de la Independencia de México y si te interesa comprar un 'cachito', acá te decimos cuánto cuesta el boleto de la Lotería Nacional del 16 de septiembre 2026.

Durante el año, la Lotenal celebra diferentes sorteos, pero entre los más especiales están los Magnos y el Gordo de Navidad, que son los que tienen las bolsas más grandes. Por ello, en una nota previa te traemos la lista de premios que se repartirán el próximo miércoles.

En la Lotería Nacional del 16 de septiembre participarán 60 mil números (billetes) que van del 00001 al 60,000 y tendrá una bolsa total de 355 millones de pesos en premios en cuatro series.

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El costo de un boleto, también conocido como 'cachito', del Sorteo Magno 392 por el Día de la Independencia de México es de 120 pesos, con el cual se tiene la oportunidad de ganar hasta 1 millón 300 mil pesos.

El costo de una serie, que cuenta con 20 cachitos, es de 2 mil 400 pesos, mientras que el costo de las cuatro series (80 cachitos) es de 9 mil 600 pesos, con lo cual se tiene la posibilidad de ganar el premio mayor de 104 millones de pesos.

Los billetes de la Lotería Nacional del 16 de septiembre ya están a la venta en los expendios repartidos en todos los estados de la República Mexicana, con tu vendedor de confianza, así como en la app de Mi Lotería.

El Sorteo Magno 392 se realizará el próximo miércoles a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el Teatro Lotería Nacional y la transmisión en vivo se puede seguir a través de las redes oficiales de la Lotenal.

PPP