Sociedad

Este Es el Costo del Boleto de la Lotería Nacional del 16 de Septiembre 2026

Conoce cuánto cuesta el 'cachito' del Sorteo Magno por el Día de la Independencia de México para tener la oportunidad de ganar 1 millón 300 mil pesos

Checa Cuánto Cuesta Boleto de Lotería Nacional del 16 de Septiembre 2026El Sorteo Magno 392 tiene un premio mayor de 104 millones de pesos en cuatro series. Foto: Lotería Nacional
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