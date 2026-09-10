Sociedad

SSN Reporta Nuevos Sismos en México e Informa su Ubicación

La zona sureste del país continúa con alta actividad sísmica, según informes oficiales

Instalaciones del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM en 2019. Foto: Cuartoscuro | ArchivoInstalaciones del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM en 2019. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+