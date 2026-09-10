SSN Reporta Nuevos Sismos en México e Informa su Ubicación

México continúa con actividad sísmica principalmente en la región sureste, luego de que este día se registró por lo menos un temblor con magnitud mayor a 4 en Chiapas.

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), en ese estado se han registrado 2 mil 429 réplicas del sismo de magnitud 7.4 que el 9 de septiembre sacudió Ciudad Hidalgo.

Luego de ese terremoto, el organismo publicó un reporte especial en el que recordó que México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de 5 placas tectónicas: la placa de Norteamérica, la de Cocos, del Pacífico, de Rivera y la placa del Caribe.

Añadió que Chiapas es uno de los estados con mayor sismicidad en la República Mexicana y explicó que el origen de esta sismicidad se debe al contacto convergente entre las placas tectónicas: la placa de Cocos y la placa de Norteamérica, y en la parte sur del estado el contacto entre la placa de Cocos y la placa del Caribe.

“La interacción entre estas placas tiene lugar en la costa del Pacífico, frente a dicho estado”, expuso.

A través de redes sociales, el SSN dio a conocer que este jueves ocurrió un sismo en punto de las 00:08 horas, con magnitud 4.5 y epicentro a 144 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.

SISMO Magnitud 4.5 Loc 144 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 10/09/26 00:08:47 Lat 13.97 Lon -93.27 Pf 18 km pic.twitter.com/a6MBKhngif — Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 10, 2026

Ante la alta sismicidad en el país, que se ubica en el llamado “Cinturón de Fuego del Pacífico”, donde se registra gran parte de los temblores a nivel mundial, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) ha señalado la importancia de contar con una mochila de emergencia que ayude a sobrevivir las primeras horas de un desastre.

El organismo recomendó prepararla con artículos como: linterna; radio sin internet, TV ni redes de telefonía; agua; alimentos no perecederos; ropa abrigadora; encendedor o cerillos; silbato; fotocopia de documentos importantes o guardados en un USB; copia de las llaves de la casa; así como medicinas o latas de leche en caso de que en la familia haya bebés, personas con un tratamiento médico o adultos mayores.

SPB