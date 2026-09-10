SSN Reporta Nuevos Sismos en México e Informa su Ubicación
La zona sureste del país continúa con alta actividad sísmica, según informes oficiales
Escucha este artículo
La zona sureste del país continúa con alta actividad sísmica, según informes oficiales
Escucha este artículo
México continúa con actividad sísmica principalmente en la región sureste, luego de que este día se registró por lo menos un temblor con magnitud mayor a 4 en Chiapas.
De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), en ese estado se han registrado 2 mil 429 réplicas del sismo de magnitud 7.4 que el 9 de septiembre sacudió Ciudad Hidalgo.
Luego de ese terremoto, el organismo publicó un reporte especial en el que recordó que México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de 5 placas tectónicas: la placa de Norteamérica, la de Cocos, del Pacífico, de Rivera y la placa del Caribe.
Añadió que Chiapas es uno de los estados con mayor sismicidad en la República Mexicana y explicó que el origen de esta sismicidad se debe al contacto convergente entre las placas tectónicas: la placa de Cocos y la placa de Norteamérica, y en la parte sur del estado el contacto entre la placa de Cocos y la placa del Caribe.
“La interacción entre estas placas tiene lugar en la costa del Pacífico, frente a dicho estado”, expuso.
A través de redes sociales, el SSN dio a conocer que este jueves ocurrió un sismo en punto de las 00:08 horas, con magnitud 4.5 y epicentro a 144 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.
SISMO Magnitud 4.5 Loc 144 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 10/09/26 00:08:47 Lat 13.97 Lon -93.27 Pf 18 km pic.twitter.com/a6MBKhngif— Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 10, 2026
Ante la alta sismicidad en el país, que se ubica en el llamado “Cinturón de Fuego del Pacífico”, donde se registra gran parte de los temblores a nivel mundial, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) ha señalado la importancia de contar con una mochila de emergencia que ayude a sobrevivir las primeras horas de un desastre.
El organismo recomendó prepararla con artículos como: linterna; radio sin internet, TV ni redes de telefonía; agua; alimentos no perecederos; ropa abrigadora; encendedor o cerillos; silbato; fotocopia de documentos importantes o guardados en un USB; copia de las llaves de la casa; así como medicinas o latas de leche en caso de que en la familia haya bebés, personas con un tratamiento médico o adultos mayores.
SPB