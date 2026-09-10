Nueve Personas Quedan Atrapadas en Elevador Tras Apagón en Hospital de Tijuana

Nueve personas quedaron temporalmente atrapadas dentro de un elevador del Hospital General de Tijuana durante la interrupción del suministro de energía eléctrica registrada en el inmueble.

De acuerdo con el comunicado oficial de IMSS Bienestar, tras el incidente se activaron los protocolos correspondientes y se solicitó el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Tijuana, cuyos elementos realizaron la evacuación de las personas de manera segura.

Las nueve personas fueron posteriormente valoradas por personal médico. Tres permanecen estables y bajo observación en el Servicio de Urgencias, mientras que las seis restantes fueron reportadas como asintomáticas.

IMSS Bienestar informó que, ante la interrupción del suministro eléctrico, entraron en funcionamiento las plantas de emergencia para mantener operando las áreas y equipos prioritarios, principalmente aquellos relacionados con servicios críticos y soporte vital.

Además, cuatro cirugías no urgentes fueron reprogramadas como medida preventiva, mientras que el resto de los servicios hospitalarios continuaron operando con los mecanismos de respaldo necesarios.

El Hospital General de Tijuana mantiene comunicación con la Comisión Federal de Electricidad y continúa dando seguimiento a la situación.

APG