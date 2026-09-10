Sociedad

Nueve Personas Quedan Atrapadas en Elevador Tras Apagón en Hospital de Tijuana

Una interrupción eléctrica activó protocolos de emergencia y obligó a reprogramar cuatro cirugías no urgentes

Nueve Personas Quedan Atrapadas en Elevador Tras Apagón en Hospital de TijuanaNueve Personas Quedan Atrapadas en Elevador Tras Apagón en Hospital de Tijuana | Foto. N+

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