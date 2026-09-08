Seguridad

Investigan Segunda Muerte Relacionada con Clínica de Rehabilitación en Tijuana, BC

La víctima fue trasladada desde el establecimiento a un centro de salud con una lesión grave en la cabeza, donde posteriormente falleció

Investigan Segunda Muerte Relacionada con Clínica de Rehabilitación en Tijuana, BCInvestigan Segunda Muerte Relacionada con Clínica de Rehabilitación en Tijuana, BC | Foto: N+

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