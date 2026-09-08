Investigan Segunda Muerte Relacionada con Clínica de Rehabilitación en Tijuana, BC

Una segunda muerte relacionada con una clínica de rehabilitación es investigada por la Fiscalía General del Estado de Baja California, luego de que un hombre fuera trasladado en condiciones graves desde el establecimiento ubicado en la colonia Villa Residencial, cerca del bulevar 2000, a un centro de salud donde perdió la vida.

De acuerdo con información preliminar de la autoridad investigadora, el hombre presentaba una lesión grave en la cabeza y falleció durante la madrugada del domingo 6 de septiembre.

El alcalde de Tijuana, Abdiel Gutiérrez Coronado, señaló que será la Fiscalía General del Estado la encargada de determinar las circunstancias de los hechos y dar a conocer los resultados de las investigaciones correspondientes.

Por su parte, la síndica procuradora de Tijuana, Teresita Balderas Beltrán, informó que desde el pasado 13 de julio había solicitado al Centro Jireh información sobre el padrón de beneficiarios, el seguimiento y atención de las personas internadas, los servicios de rehabilitación, acompañamiento psicosocial y atención médica brindados, así como un informe financiero sobre los recursos otorgados.

La solicitud de información ocurrió antes del homicidio registrado recientemente en otra clínica de rehabilitación ubicada en la colonia Mariano Matamoros, caso que derivó en investigaciones, detenciones y posteriormente en la suspensión de actividades del establecimiento.

Al corte de edición, la Fiscalía General del Estado continuaba con las diligencias para determinar las circunstancias en las que la víctima resultó lesionada y establecer la causa exacta de su muerte.

Información Pamela Mercado

APG