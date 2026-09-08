Seguridad

Detienen a Dos Presuntos Miembros de la Unión Tepito por Doble Homicidio en la San Rafael

Las autoridades informaron que fueron aprehendidos en la colonia Tabacalera con aparentes narcóticos

Dos presuntos implicados en el doble homicidio en la colonia San Rafael fueron detenidosDos presuntos implicados en el doble homicidio en la colonia San Rafael fueron detenidos. Foto: SSC CDMX

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