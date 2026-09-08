Detienen a Dos Presuntos Miembros de la Unión Tepito por Doble Homicidio en la San Rafael

Los trabajos de vigilancia en la zona centro de la Ciudad de México llevaron a la detención de dos hombres que presuntamente forman parte de la Unión Tepito y que estarían vinculados con la agresión contra un hombre y una mujer en la colonia San Rafael.

Los aprehendidos fueron identificados como Aitzan "N", de 19 años, y Néstor "N", de 24 años. Ambos fueron ubicados durante labores de vigilancia en calles de la colonia Tabacalera, donde policías detectaron un intercambio de bolsas entre dos personas.

De acuerdo con la SSC, los hechos ocurrieron en el cruce de Ezequiel Montes e Ignacio Mariscal. Al percatarse de la presencia de los agentes, los sujetos intentaron retirarse del lugar a bordo de una camioneta.

Los policías les dieron alcance y realizaron una revisión preventiva. Como resultado, localizaron 41 bolsas pequeñas y otra bolsa que contenía aproximadamente medio kilogramo de hierba verde seca con características similares a la marihuana.

También fueron asegurados 15 envoltorios con una sustancia en polvo blanco amarillento, con características propias de la cocaína, además de la camioneta en la que se trasladaban.

Los dos hombres fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público, quien será el encargado de determinar su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Cabe señalar que las autoridades indicaron que tras consultar información sobre los detenidos, ambos estarían posiblemente vinculados con la agresión contra un hombre y una mujer que viajaban en una camioneta el pasado 6 de septiembre, en calles de la colonia San Rafael.

FBPT