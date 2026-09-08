Accidentes

Vuelca Tráiler que Transportaba Tunas en la Autopista Puebla-Orizaba

El accidente del tractocamión provocó el cierre parcial con dirección a Veracruz por lo que se desencadenó tráfico lento.

Volcadura de tráiler deja caos vial en la autopista Puebla-OrizabaVolcadura de tráiler en la autopista Puebla-Orizaba. Foto: X @LSRVeracruz

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Volcadura de tráiler en el km 227 de la Puebla-Orizaba provoca caos vial. Emergencias se encuentra laborando en el lugar.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+