Vuelca Tráiler que Transportaba Tunas en la Autopista Puebla-Orizaba

El accidente de un tráiler paralizó el tráfico por varios minutos la autopista Puebla-Orizaba a la altura del km 227; una parte de la unidad quedó fuera del camino, pero otra bloqueó uno de los carriles con dirección a Veracruz.

El cuerpo de emergencias fue notificado sobre la volcadura del tractocamión que transportaba toneladas de tunas por lo que arribaron para abanderar la zona y atender al operador afectado.

Hasta el momento no han dado a conocer lesionados de gravedad, sin embargo, los daños materiales fueron cuantiosos y el producto quedó esparcido en el pavimento, provocando actos de rapiña por parte de los presentes.

De manera preliminar se sabe que el chofer perdió el control del tractocamión antes de entrar a la zona de túneles derivado a un presunto exceso de velocidad.

Elementos de Caminos y Puentes Federales (Capufe), Guardia Nacional División Carreteras y del área de Conservación y Mantenimiento laboran en el sitio para llevar acabo las diligencias correspondientes.

Derivado a este accidente las autoridades realizaron el cierre parcial de circulación cerca del km 228+500 de la carretera Puebla-Córdoba.

Se exhorta a los conductores a extremar precauciones derivado a que el tráfico está a vuelta de rueda, ante esto también se recomienda salir con tiempo de anticipación para no afectar la llegada a sus destinos.

Cabe destacar que un día anterior se registró la volcadura de un tráiler sobre la autopista 150D, a la altura del kilómetro 263 cerca de la Laguna de Nogales, lo que provocó el cierre total con dirección a Veracruz.

El tractocamión transportaba barreras de metal utilizadas para construcciones, por lo que se temía que los pobladores realizaran actos de rapiña. Luego de varias horas, la circulación fue reabierta en su totalidad.

Ante estos hechos las autoridades viales hacen un llamado a los conductores para que respeten los límites de velocidad y que extremen precauciones en caso de trasladar materiales pesados.

Se exhorta a los automovilistas a salir con tiempo de anticipación o de ser posible tomar vías alternas debido a que hay tráfico intenso en la zona.

Con información de N+

MCS