Ciclista Choca Contra Motocicleta en Gómez Palacio, Durango; Hay 2 Lesionados

Dos personas resultaron lesionadas luego de verse involucradas en un choque entre una motocicleta y una bicicleta, ocurrido sobre la vialidad que conduce al Puente Plateado, en Gómez Palacio, justo antes de subir a la estructura que conecta con la ciudad de Torreón.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos vehículos circulaban por el sector cuando, por causas que aún no han sido determinadas, se registró el impacto. Debido a la colisión, los conductores terminaron tendidos sobre el pavimento y requirieron atención por parte de los cuerpos de auxilio.

Al lugar acudieron elementos de seguridad y personal de los servicios de emergencia, quienes brindaron los primeros auxilios a las dos personas lesionadas y posteriormente realizaron una valoración para determinar la gravedad de las lesiones que presentaban.

Las autoridades tomaron conocimiento del accidente y se espera que se realicen las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el choque y deslindar responsabilidades.

El percance generó afectaciones momentáneas a la circulación en este punto, debido a que se trata de una de las principales zonas de conexión entre Gómez Palacio y Torreón.