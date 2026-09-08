Accidentes

Ciclista Choca Contra Motocicleta en Gómez Palacio, Durango; Hay 2 Lesionados

Ambos conductores quedaron tendidos sobre el asfalto y tuvieron que ser atendidos por los cuerpos de auxilio

Ciclista Choca Contra Motocicleta en Gómez Palacio, Durango; Hay 2 LesionadosAgentes de seguridad y cuerpos de auxilio brindaron atención a las personas lesionadas. Foto: N+

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