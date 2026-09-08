Choque Múltiple Provoca Caos Vial en la Autopista Puebla-Orizaba

Se reporta un accidente en la Autopista Puebla-Orizaba a aproximadamente 800 metros antes de la caseta de Amozoc a la altura de Acatzingo. El hecho provocó el cierre parcial en ambos sentidos de la vialidad.

De manera preliminar se sabe que un tráiler impactó a un autobús de pasajeros de la línea Valles, el cual terminó colisionando a un automóvil particular.

El tractocamión impactó también el muro de contención dejando severos daños materiales y provocando que el paso vial se viera afectado en los carriles con dirección a Veracruz y Puebla.

Elementos de Protección Civil arribaron para abanderar el sitio y prevenir otro incidente, mientras que se realiza el retiro de las unidades siniestradas y la limpieza vial.

Este accidente ocurrido en la Autopista Puebla-Orizaba dejó como saldo a dos personas lesionadas, quienes fueron atendidas por el cuerpo de emergencias.

Se sabe que el autobús de pasajeros y el vehículo particular sufrieron daños en su carrocería, principalmente en la parte trasera, mientras que el tráiler registró afectaciones en el área de la cabina.

Se espera el arribó de grúas para poder liberar la vialidad, por lo que autoridades viales exhortan a los automovilistas a extremar precauciones y considerar retrasos en el tiempo de traslado.

De manera paralela, ocurrió otro accidente en la autopista Puebla-Orizaba a la altura de Cumbres de Maltrata.

Un tráiler que transportaba toneladas de tunas terminó volcado a la altura del km 227 por lo que provocó el cierre total con dirección a Veracruz.

Elementos de Caminos y Puentes Federales (Capufe), Guardia Nacional División Carreteras y del área de Conservación y Mantenimiento atienden el accidente para evitar otro incidente y que se lleven acabo las diligencias correspondientes.

Con información de N+

MCS