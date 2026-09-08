Accidentes

Choque Múltiple Provoca Caos Vial en la Autopista Puebla-Orizaba

Un accidente paralizó el tráfico con sentido a la entidad poblana y a Veracruz antes de la caseta de Amozoc, reportan tres lesionados

Accidente múltiple en la autopista Puebla-Orizaba. Foto: Alberto TejedaAccidente de tráiler en la autopista Puebla-Orizaba. Foto: Alberto Tejeda

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Choque en la autopista Puebla-Orizaba provoca cierre total y deja tres lesionados, un tráiler y un autobús involucrados.

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