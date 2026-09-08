Conductor Muere al Impactar con Tractocamión en Carretera Hermosillo-Guaymas

Una maniobra de un vehículo de carga terminó en un accidente fatal la noche del lunes, luego de que un automóvil sedán se impactara contra un tractocamión que estaba atravesado sobre la carretera federal número 15.



El hecho ocurrió poco antes de las 21:00 horas, en el tramo Hermosillo-Guaymas, aproximadamente a cuatro kilómetros hacia sur del acceso al Cerro de la Virgen.



El conductor del tractocamión que remolcaba una cama baja circulaba de sur a norte e intentó virar hacia el poniente para ingresar a un terreno particular donde se almacenan varios tráileres.



Esto provocó que la cama baja quedara obstruyendo el cuerpo poniente de la vialidad tras quedar atorado durante la maniobra; por lo que posteriormente, el automóvil que transitaba de norte a sur colisionó contra la pesada unidad, quedando el conductor sin vida en el lugar.



Al lugar acudieron elementos del Departamento de Bomberos para recuperar el cuerpo, usando el equipo hidráulico conocido como “quijadas de la vida”.



Paramédicos de Cruz Roja determinaron que ya no contaba con signos vitales, mientras que elementos de la Guardia Nacional elaboraron el informe correspondiente y el chofer del tráiler quedó detenido para el deslinde de responsabilidades.