Accidentes

Conductor Muere al Impactar con Tractocamión en Carretera Hermosillo-Guaymas

El accidente se registró poco antes de las 21:00 horas aproximadamente a cuatro kilómetros hacía el sur del Cerro de la Virgen

Conductor Muere al Impactar con Tractocamión en Carretera Hermosillo-GuaymasConductor Muere al Impactar con Tractocamión en Carretera Hermosillo-Guaymas. Foto: Archivo N+

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