'Hormiga' González Anota su Primer Doblete en Grecia con el Olympiacos

Armando González ha tenido un excelente arranque en el futbol europeo. Tras concretar su fichaje con el Olympiacos de la liga de Grecia, el delantero mexicano se ha ido ganando minutos y sus actuaciones le han valido la confianza del entrenador, pues el ex jugador de Chivas ya tuvo su primera titularidad con el cuadro griego.

La 'Hormiga' González salió como titular en el partido que enfrentó a su club ante el Volos en la Copa de Grecia y fue la gran figura del encuentro al anotar su primer doblete en el futbol europeo. El atacante de la Selección Mexicana abrió el marcador al minuto 42 y anotó el segundo tanto al 50, liderando el triunfo del Olympiacos que se impuso por marcador final de 3-2.

De esta manera, el canterano de las Chivas llegó a tres anotaciones en lo que va de la campaña y de a poco se va consolidando con su nuevo equipo. En ese sentido, es importante recordar que recientemente el atacante Ayoub El Kaabi sufrió una grave fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda que lo dejará fuera por varios meses, por lo que la 'Hormiga' González podría tener muchos más minutos, ya que el delantero marroquí era la principal competencia en el ataque del Olympiacos para el mexicano.

El próximo partido de González en Grecia será el sábado 12 de septiembre cuando reciban al OFI Creta en la liga local. Posteriormente, el mexicano podría hacer su debut en competencias continentales de la UEFA, pues el 16 de este mes su equipo se medirá al Jagielonia en la Europa League.