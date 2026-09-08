Balón de Oro 2026: Julián Quiñones, entre los 30 Candidatos al Mejor Futbolista del Mundo

La carrera por el Balón de Oro 2026 ya tiene a sus 30 candidatos finales. France Football dio a conocer la lista de futbolistas que competirán por el reconocimiento individual más importante del futbol mundial.

El Balón de Oro, creado por la revista France Football en 1956, celebrará este año su edición número 70 con una ceremonia que tendrá lugar el próximo 26 de octubre de 2026 en Londres, Inglaterra.

La edición de este año tiene una particularidad respecto a las anteriores: el periodo considerado para las candidaturas incluye el Mundial 2026, disputado en territorio norteamericano.

La lista de candidatos al Balón de Oro está conformada por Jude Bellingham, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Ousmane Dembélé, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Erling Haaland, Gabriel, Harry Kane, Achraf Hakimi, Lamine Yamal, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Sadio Mané, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Lionel Messi, Michael Olise, João Neves, Willian Pacho, Julián Quiñones, Declan Rice, Rodri, Fabián Ruiz, William Saliba, Ferran Torres, Dayot Upamecano, Vinícius Jr. y Vitinha.

Por su parte, la selección española, campeona del mundo, también tiene presencia entre los jóvenes que aspiran a recibir uno de los reconocimientos entregados durante la ceremonia.

Entre los nominados al premio al mejor jugador joven de 2026 aparecen los españoles Lamine Yamal y Pau Cubarsí, ambos futbolistas del Barcelona y campeones del mundo con España.

Se suma el marfileño Yan Diomandé, del Real Madrid. La lista de 10 nominados también incluye a los franceses Éli Junior Kroupi, del Bournemouth, y Warren Zaïre-Emery, del Paris Saint-Germain, además del alemán Lennart Karl, del Bayern Múnich.

Completan los candidatos el argelino Ibrahim Maza, Kerim Alajbegović, Ayyoub Bouaddi, y Johan Manzambi.

FBPT