Futbol

Balón de Oro 2026: Julián Quiñones, entre los 30 Candidatos al Mejor Futbolista del Mundo

La lista definitiva contempla a las principales figuras de la temporada 2025-2026; la entrega se realizará el 26 de octubre en Londres

Julián Quiñones, está entre los 30 Candidatos al Balón de Oro. Foto: ReutersJulián Quiñones, está entre los 30 Candidatos al Balón de Oro. Foto: Reuters

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