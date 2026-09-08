Este Día Se Entrega el Balón de Oro 2026 en Gala a la Que Asistiría Julián Quiñones

El futbolista mexicano, Julián Quiñones está entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026, por lo que muchos aficionados han comenzado a preguntarse cuándo es la gala, y acá te decimos qué día será la entrega del premio.

Este martes se confirmó la nominación del delantero del Al Qadsiah tras su destacada actuación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 al galardón que se le da al mejor jugador del mundo en el año futbolístico.

Esta es la lista completa de los 30 nominados al Balón de Oro 2026, elegidos por un jurado de periodistas seleccionados por la revista France Football en colaboración con la UEFA:

Jude Bellingham (Real Madrid).

Pau Cubarsí (Barcelona).

Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid).

Ousmane Dembélé (PSG).

Luis Díaz (Bayern Múnich).

Bruno Fernandes (Manchester United).

Erling Haaland (Manchester City).

Gabriel Magalhães (Arsenal).

Harry Kane (Bayern Múnich).

Achraf Hakimi (PSG).

Lamine Yamal (Barcelona).

Khvicha Kvaratskhelia (PSG).

Marquinhos (PSG).

Sadio Mané (Al Nassr).

Lautaro Martínez (Inter).

Kylian Mbappé (Real Madrid).

Nuno Mendes (PSG).

Lionel Messi (Inter Miami).

Michael Olise (Bayern Múnich).

Joao Neves (PSG).

Willian Pacho (PSG).

Julián Quiñones (Al Qadsiah).

Declan Rice (Arsenal).

Rodri (Manchester City/Barcelona).

Fabián Ruiz (PSG).

Ferrán Torres (Barcelona/PSG).

William Saliba (Arsenal).

Dayot Upamecano (Bayern Múnich).

Vinicus Jr (Real Madrid).

Vitinha (PSG).

La gala del Balón de Oro 2026 se realizará el lunes 26 de octubre y por primera vez la ceremonia se celebrará fuera de Francia, ya que Londres, Inglaterra, fue elegida como sede al tratarse de la 70 edición y en conmemoración del primer ganador del premio, el inglés Stanley Matthews.

El evento está programado para iniciar a las 20:00 horas, tiempo londinense, es decir, a la 1 de la tarde en el centro de México. Estos son los horarios en las diferentes ciudades del país:

12:00 horas en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora.

13:00 horas en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

14:00 horas en Cancún, Quintana Roo.

Además de Julián Quiñones, habrá más representación mexicana en la ceremonia, ya que el Club América Femenil fue nominado como mejor equipo femenino, mientras que la jugadora azulcrema Scarlett Camberos está entre las candidatas al Balón de Oro femenil 2026.

De igual manera, en la ceremonia que se realizará en Londres, Inglaterra, se reconocerá a los mejores entrenadores, equipos, porteros, jóvenes. Estos son todos los nominados:

Balón de Oro Femenino

Selma Bacha (Lyon).

Barbra Banda (Orlando Pride).

Esmee Brugts (Barcelona).

Klara Bühl (Bayern Múnich).

Mariona Caldentey (Arsenal).

Scarlett Camberos (Club América).

Kerstin Casparij (Manchester City).

Temwa Chawinga (Kansas City).

Cata Coll (Barcelona).

Melchie Dumornay (Lyon).

Caroline Graham Hansen (Barcelona).

Alex Greenwood (Manchester City).

Patri Guijarro (Barcelona).

Pernille Harder (Bayern Múnich).

Yui Hasegawa (Manchester City).

Rose Lavelle (Gotham FC).



Trofeo Lev Yashin - Mejor arquero

Yassine Bounou (Al-Hilal).

Thibaut Courtois (Real Madrid).

Gregor Kovel (Borussia Dortmund).

Joan García (Barcelona).

Édouard Mendy (Al-Ahli).

Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea).

David Raya (Arsenal).

Vozinha (Colo Colo).

Unai Simón (Athletic Bilbao).

Matvey Safonov (Paris Saint Germain).

Trofeo Lev Yashin - Mejor arquera

Ann-Katrin Berger (Gotham FC).

Cata Coll (Barcelona).

Hannah Hampton (Chelsea).

Lorena (Kansas City Current).

Ayaka Yamashita (Manchester City).

Mejor club masculino

Arsenal (Inglaterra).

Bayern Múnich (Alemania).

Bodø/Glimt (Noruega).

Flamengo (Brasil).

Paris Saint Germain (Francia).

Mejor club femenino

Barcelona (España).

Bayern Munich (Alemania).

Club América (México).

Manchester City (Inglaterra).

Olympique Lyon (Francia).

Mejor joven masculino

Kerim Alajbegović (Salzburg/Juventus).

Ayyoub Bouaddi (Manchester City).

Pau Cubarsí (Barcelona).

Yan Diomandé (Leipzig/Real Madrid).

Lennart Karl (Bayern Múnich).

Éli Junior Kroupi (Bournemouth).

Lamine Yamal (Barcelona).

Johan Manzambi (Friburgo/Aston Villa).

Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).

Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain).

Mejor joven femenino

Veerle Buurman (Chelsea).

Vicky López (Barcelona).

Felicia Schröder (Real Madrid).

Clara Serrajordi (Barcelona).

Lily Yohannes (Lyon).

PPP