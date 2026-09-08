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Este Día Se Entrega el Balón de Oro 2026 en Gala a la Que Asistiría Julián Quiñones

Conoce la fecha de la ceremonia en la que se dará a conocer el ganador del Balón de Oro 2026, premio al que está nominado Julián Quiñones

Checa Cuándo Se Entrega Balón de Oro 2026Julián Quiñones fue nominado al Balón de Oro 2026. Foto: Reuters

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