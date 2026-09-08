Catean Dos Inmuebles en Querétaro y Aseguran Máquinas de Apuestas

Un operativo realizado durante la madrugada de este martes derivó en el cateo y aseguramiento de dos inmuebles ubicados en la colonia Linda Vista, en la ciudad de Querétaro, donde autoridades localizaron diversas máquinas de apuestas, conocidas como tragamonedas o “maquinitas”.

El despliegue se llevó a cabo sobre la calle Invierno, en las inmediaciones del Mercado del Tepetate, con la participación de fuerzas federales y estatales.

De acuerdo con los primeros reportes, los establecimientos presuntamente eran utilizados para la instalación y operación de máquinas de apuestas. Además, las autoridades investigan una posible relación de estos sitios con otros delitos, entre ellos hechos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Durante la intervención fueron aseguradas diversas tragamonedas, mientras que los dos inmuebles quedaron bajo resguardo de las autoridades para continuar con las investigaciones correspondientes.

El operativo inició durante las primeras horas de este martes y concluyó alrededor de las 8:30 de la mañana. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer la cantidad total de objetos asegurados.

Las investigaciones continuarán para determinar las actividades que se realizaban en ambos establecimientos y establecer si existen más personas relacionadas con los hechos.