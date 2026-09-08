Seguridad

Catean Dos Inmuebles en Querétaro y Aseguran Máquinas de Apuestas

El despliegue se realizó durante la madrugada en la colonia Linda Vista, cerca del Mercado del Tepetate, con participación de fuerzas federales y estatales

Dos Inmuebles Quedan Asegurados tras Operativo en QuerétaroDos Inmuebles Quedan Asegurados tras Operativo en Querétaro. Foto: N+

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Los sitios son investigados por su posible relación con actividades de narcomenudeo; hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas.

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