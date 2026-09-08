Hallan Dos Cuerpos con Signos de Violencia en Carretera del Norte de Veracruz

Al norte de Veracruz, dos cuerpos sin vida presuntamente un hombre y una mujer fueron encontrados sobre la carretera que comunica de Naranjos a Tamiahua a la altura de la comunidad de La Verónica, perteneciente al municipio de Naranjos.

Según los datos recabados los dos cadáveres, habrían sido encontrados con huellas de violencia y al interior de bolsas negras en la vía de comunicación, causando alarma entre los habitantes de la zona norte de la entidad.

Al punto del hallazgo se movilizaron diversas corporaciones de seguridad del municipio de Naranjos quienes se encargaron de resguardar la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado jurisdicción Ozuluama quienes se encargaron de realizar el levantamiento y el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Las autoridades informaron que derivado de estos hechos se integró una carpeta de investigación, que ayude a esclarecer este suceso ocurrido en la zona norte de la entidad veracruzana.