Seguridad

Hallan Dos Cuerpos con Signos de Violencia en Carretera del Norte de Veracruz

Dos personas presuntamente un hombre y una mujer, fueron encontradas sin vida sobre la carretera Naranjos-Tamiahua, a la altura de la comunidad La Verónica

Investigan hallazgo de dos cuerpos con signos de violencia en NaranjosInvestigan hallazgo de dos cuerpos con signos de violencia en Naranjos. Foto: Archivo N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Al norte de Veracruz, dos cuerpos con signos de violencia fueron descubiertos en la carretera Naranjos-Tamiahua. Elementos de la Fiscalía investiga este hallazgo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+