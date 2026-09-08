Muere Bebé al Interior de un Restaurante de Pollo Frito en Cholula, Puebla

Una bebé perdió la vida al interior de un restaurante de comida rápida ubicado en Plaza San Diego sobre el Boulevard Forjadores en el municipio de San Pedro Cholula de Puebla.

De acuerdo a los hechos, una familia se encontraba en el establecimiento ingiriendo los alimentos mientras que la madre amamantaba a su hija de tres meses de edad, pero de un momento a otro la bebé comenzó a atragantarse con la leche por lo que de inmediato solicitaron el apoyo del servicio de emergencias a través de la línea del 9-1-1.

Personal de Protección Civil (PC) Municipal y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de San Pedro Cholula arribaron para auxiliar a la menor, sin embargo, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo a los paramédicos, la bebé murió a causa de una broncoaspiración, por lo que las autoridades procedieron a acordonar el restaurante de pollo frito mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes.

El Ministerio Público fue notificado sobre el fallecimiento, agentes y peritos especializados arribaron para tomar conocimiento del hecho y recabar la información necesaria.

El cuerpo fue retirado del lugar con apoyo de una carroza del servicio funerario, para que posteriormente la familia pueda velar a la pequeña.

Esta es la tercer muerte de un bebé en menos de un mes en la entidad poblana, en días recientes se dio a conocer la muerte de dos menores por ahogamiento.

El primer caso ocurrió en la ciudad de Puebla, un menor de un año de edad perdió la vida al caer a una olla que contenía agua al interior de una vivienda ubicada en la Avenida 16 de Septiembre de la la colonia Loma Encantada.

Una semana después, falleció otro bebé tras caer a una tina con agua en la colonia Vista Hermosa de la comunidad de San Lorenzo Teotipilco en el municipio de Tehuacán.

Ante estos hechos, las autoridades hacen un llamado a los padres de familia para extremar los cuidados de los menores, además, es importante tener conocimiento de primeros auxilios pues pueden llegar a salvar vidas.

Con información de N+

MCS