Accidentes

Muere Bebé al Interior de un Restaurante de Pollo Frito en Cholula, Puebla

El cuerpo de emergencias arribó a Plaza San Diego para intentar salvarle la vida a la menor quien se estaba atragantando con la leche de su madre

Una bebé murió por broncoaspiración en Plaza San Diego de Puebla.Una bebé murió por broncoaspiración en Cholula. Foto: Facebook Victor Americano

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Una bebé de tres meses pierde la vida en un restaurante de Cholula. Es la tercera muerte infantil en Puebla este mes.

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