Feminicidio en Puebla: Sujetó Presuntamente Asesinó a su Pareja a Puñaladas

Una mujer perdió la vida a manos de su pareja sentimental luego de intentar defenderse tras una discusión afuera de un domicilio ubicado en la colonia Xilotzingo de la ciudad de Puebla.

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación en contra de Samuel Alberto 'N', de 37 años de edad, por su probable responsable del delito de feminicidio.

De acuerdo a las investigaciones, los hechos ocurrieron la noche del 27 de enero de 2026, cuando el imputado y la víctima descendieron de la parte trasera de una camioneta tipo pick up, sobre la calle Xilotzingo; Durante el trayecto, el hombre le solicitó al conductor que detuviera su marcha para que él y su pareja pudieran bajar.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que el sujeto, quien vestía con una camisa de cuadros y una gorra, descendió del vehículo y comenzó una confrontación verbal con la mujer, quien se encontraba bajando objetos de la batea de la unidad.

La discusión escaló a una agresión física por lo que la mujer tomó un arma punzocortante para defenderse, pero el agresor logró quitársela y comenzó a apuñalarla en su extremidad inferior.

Posteriormente, el hombre se subió nuevamente a la camioneta y emprendió su huída; mientras que la mujer perdió el conocimiento pocos minutos después.

Lamentablemente la víctima perdió la vida en el lugar y su cadáver fue localizado al día siguiente, por lo que las autoridades llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

Samuel Alberto 'N' logró ser detenido por agentes ministeriales luego de una orden de cateo, por lo que la representación social desahogó la audiencia inicial, exponiendo ante la autoridad judicial los elementos de prueba recabados en la carpeta de investigación que sustentan la presunta responsabilidad del imputado.

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Luego del análisis del material probatorio expuesto, el Juez de Control resolvió vincular a proceso al imputado, ratificando la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableciendo un plazo de cuatro meses para el desarrollo y conclusión de la investigación complementaria.

Con información de N+

MCS