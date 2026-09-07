Seguridad

Feminicidio en Puebla: Sujetó Presuntamente Asesinó a su Pareja a Puñaladas

Samuel Alberto 'N' fue vinculado a proceso luego de atacar con un arma punzocortante a una mujer en la calle Xilotzingo de la capital poblana

Samuel Alberto 'N' permanecerá en prisión preventiva.Samuel Alberto 'N' vinculado a proceso por feminicidio. Foto: Fiscalía de Puebla

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Samuel Alberto 'N' habría utilizado el arma punzocortante que su pareja tenía para defenderse.

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