Educación

Suspenden Clases en Cinco Municipios de Sinaloa por Lluvias Fuertes

Protección Civil reporta encharcamientos y acumulados de hasta 33.8 milímetros en zonas de Ahome, Guasave y El Fuerte

Suspenden Clases en Cinco Municipios de Sinaloa por Lluvias FuertesUn rescatista auxilia a un conductor varado tras la acumulación de agua en una vialidad. Foto: Protección Civil Sinaloa / Archivo

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