Suspenden Clases en Cinco Municipios de Sinaloa por Lluvias Fuertes

La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa suspendió las actividades escolares del turno vespertino en los municipios de Ahome, Juan José Ríos, Guasave, El Fuerte y Sinaloa municipio este lunes 7 de septiembre, por recomendación de Protección Civil ante el pronóstico de lluvias que prevalece en la entidad.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó a las 10:00 horas lluvias moderadas a fuertes en las zonas costeras de Ahome, Juan José Ríos y Guasave, con tendencia a extenderse hacia esos municipios y hacia El Fuerte en las siguientes horas.

La estación meteorológica de Topolobampo registró una acumulación de 33.8 milímetros de agua. Protección Civil del Estado de Sinaloa advirtió que las lluvias podrían venir acompañadas de rayos y de rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, con riesgo de encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, así como de crecidas en arroyos y canales.

Reportes en video difundidos por Protección Civil del Estado de Sinaloa mostraron lluvia intensa en la colonia 3 Garantías, en Juan José Ríos; en la sindicatura Ruiz Cortínez, en Guasave, donde se observaron calles inundadas; y en la localidad de Vinaterías, en El Fuerte. En los reportes de Guasave y El Fuerte, la dependencia recomendó no cruzar arroyos ni calles inundadas y llamar al 911 en caso de emergencia.