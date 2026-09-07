Accidentes

Muere Niño de 2 Años al Caer a Alberca en Villa Unión, Coahuila

Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales

Muere Niño de 2 Años Ahogado al Caer a Alberca en Villa Unión, CoahuilaAutoridades serán las encargadas de establecer si existió alguna omisión de cuidados. Foto: N+

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