Muere Niño de 2 Años al Caer a Alberca en Villa Unión, Coahuila

Un menor de dos años, identificado como Isac Ramírez murió ahogado luego de caer a una alberca ubicada en la Zona Centro del municipio de Villa Unión, Coahuila.

De acuerdo con la información preliminar, el menor se encontraba en compañía de sus familiares cuando, por circunstancias que aún son investigadas, habría ingresado al área de la alberca y posteriormente cayó al agua.

Al percatarse de lo ocurrido, sus familiares solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia para intentar auxiliar al menor. Paramédicos acudieron al lugar y realizaron las maniobras correspondientes; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, se confirmó que el menor ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y llevaron a cabo las diligencias necesarias en el lugar. Será mediante la investigación que se determine con precisión cómo ocurrió el accidente.

Asimismo, las autoridades serán las encargadas de establecer si existió alguna omisión en las medidas de cuidado o seguridad, conforme avance la investigación.