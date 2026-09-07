Accidentes

Hombre es Hallado Muerto Afuera de Ferretería en Papantla, Veracruz

En la vía pública fue encontrado el sujeto de identidad desconocida, quien de acuerdo con los habitantes, vivía en situación de calle.

Muere en vía pública en PapantlaEl sujeto se encuentra en calidad de desconocido, por lo que fue trasladado al servicio médico forense. Foto: Juan Olmedo

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Un hombre en situación de calle muere afuera de una ferretería. Las autoridades ya están investigando.

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