Hombre es Hallado Muerto Afuera de Ferretería en Papantla, Veracruz

Un hombre de aproximadamente 45 años, que vivía en situación de calle, murió en la vía pública afuera de una ferretería ubicada en la zona centro del municipio de Papantla, al norte del estado de Veracruz.

El hallazgo ocurrió sobre la calle Venustiano Carranza, casi esquina con 20 de noviembre. De acuerdo con la información obtenida, el ahora extinto era conocido por consumir bebidas alcohólicas, y acostumbraba a pernoctar en el sitio donde finalmente fue encontrado muerto.

Tras el reporte, elementos de la policía municipal y otras corporaciones de seguridad, aseguraron la zona y solicitaron la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento del cuerpo y el traslado del mismo a las instalaciones del SEMEFO.

Hasta el momento el sujeto se encuentra en calidad de no identificado.