Accidentes

Hombre Sobrevive tras la Caída de un Árbol sobre su Automóvil en Guadalajara

Un sujeto sobrevivió después de que este ejemplar cayó encima de su automóvil en la colonia Americana

Árbol caídoUn árbol cayó encima del automóvil de un hombre en Guadalajara. Foto: N+

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Un hombre escapa ileso tras la caída de un árbol sobre su auto en la colonia Americana

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