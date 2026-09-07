Hombre Sobrevive tras la Caída de un Árbol sobre su Automóvil en Guadalajara

Un hombre estuvo a punto de ser aplastado por un árbol que cayó encima de su automóvil en la colonia Americana, en el municipio de Guadalajara, mientras se encontraba estacionado.

Los hechos ocurrieron sobre la banqueta de la calle Simón Bolívar, al cruce con la Av. Niños Héroes. A pesar de que no estaba lloviendo, el árbol comenzó a caer.

El sujeto se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, por lo que salió del vehículo de manera inmediata, lo que le salvó la vida.

“Pues mira, como tal el sentimiento primeramente es que estoy bien, porque estaba dentro del vehículo cuando sucedió este hecho y lo segundo, pues ver tu patrimonio cómo se te destruye, digo, lamentablemente, pues fue pérdida total y pues ver qué sucede”, manifestó el conductor afectado.

Personal de Parques y Jardines se encargó de cortar el árbol para liberar la vía y el vehículo.

Algunas fincas cercanas se vieron afectadas en el servicio de energía eléctrica e internet debido a que el ejemplar también cayó sobre cables que colgaban de varios postes.