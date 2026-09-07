Accidentes

Altercado Vial en Zapopan Termina en Persecución y Choque; Hay 3 Menores Heridos

Uno de los involucrados terminó detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público; están en búsqueda de otra persona.

auto en choqueTras el altercado vial, comenzaron a perseguirse por varias cuadras. Foto: N+

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Zapopan: altercado vial termina en persecución y choque. 6 lesionados, 3 menores. Hallan escopeta en auto de los responsables.

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