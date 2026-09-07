Altercado Vial en Zapopan Termina en Persecución y Choque; Hay 3 Menores Heridos

Una discusión por un altercado vial dejó dos vehículos destruidos y seis personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad. Además, en el automóvil de los presuntos responsables, policías localizaron una escopeta calibre 20 abastecida con un tiro útil.

El hecho ocurrió en la colonia La Higuera, en Zapopan, donde una discusión entre particulares derivó en una persecución. Durante el incidente, uno de los vehículos terminó impactado contra un árbol, mientras que el otro se estrelló contra los bolardos de la banqueta.

En el lugar, paramédicos atendieron a los seis tripulantes de un vehículo compacto: tres adultos y tres menores de edad. Todos presentaban golpes múltiples, por lo que fueron trasladados a un puesto de socorros cercano, donde se reportaron en estado regular de salud.

Al inspeccionar el segundo vehículo involucrado, señalado por los afectados como el causante del choque, policías localizaron debajo del asiento una escopeta calibre 20 abastecida con un tiro útil.

En el automóvil también encontraron a un hombre sentado en el asiento del copiloto, luego de que el conductor escapara corriendo del lugar.

El copiloto fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público en el ámbito federal. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para localizar al conductor, quien presuntamente sería el propietario del vehículo y habría sido quien momentos antes le cerró el paso a la familia, provocando la colisión.