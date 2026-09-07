Suman Siete Presidentes Municipales Detenidos por Diversos Delitos en Puebla

Entre los años 2025 y 2026, suman siete presidentes municipales detenidos por diversos delitos y presentados frente a la justicia.
En febrero, el exalcalde de Cuautempan, Gerardo Cortés fue detenido en Tlaxcala tras estar prófugo por nueve meses. Fue acusado de encabezar una red de extorsión y secuestro.
En marzo, los hermanos Ramiro, Uruviel y Giovanni Vieyra, quienes eran alcaldes de los municipios de San Nicolás Buenos Aires, Chalchicomula de Sesma y Tlachichuca fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado (FGE), durante varios operativos de cateo.
El exedil de Chalchicomula de Sesma, Uruviel González Vieyra, quedó aprehendido al ser señalado de presunto lavado de dinero y asociación delictuosa. Así como por portación de armas de uso exclusivo del ejército. En tanto, Giovanni González Vieyra por supuesto encubrimiento mediante la recepción de mercancía robada. Y ramiro González Vieyra por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de drogas.
En junio, Álvaro Tapia, edil de Acteopan fue aprehendido al ser señalado de feminicidio en agravio de su esposa y quien presidía el DIF municipal.
En agosto, fue aprehendido Juan Pérez, presidente de San Juan Tianguismanalco y quien fue vinculado a procesos por un delito sexual.
Este fin de semana fue capturado Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de Tepeyahualco, el edil, enfrenta imputaciones por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho.
La ciudadanía ha aplaudido estas acciones, pues aseguran que no pueden ostentar cargos políticos si no hay honestidad.