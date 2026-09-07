Política

Suman Siete Presidentes Municipales Detenidos por Diversos Delitos en Puebla

Por delitos como feminicidio y abuso de autoridad, los exfuncionarios fueron puestos a disposición de las autoridades

El exedil de Cuautempan enfrenta cargos por extorsión y secuestro.El exedil de Cuautempan enfrenta cargos por extorsión y secuestro. Foto: Facebook Gerardo Cortés

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Suman siete exalcaldes en Puebla arrestados por crímenes que van desde extorsión hasta feminicidio.

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