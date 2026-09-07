Suman Siete Presidentes Municipales Detenidos por Diversos Delitos en Puebla

Entre los años 2025 y 2026, suman siete presidentes municipales detenidos por diversos delitos y presentados frente a la justicia.

En febrero, el exalcalde de Cuautempan, Gerardo Cortés fue detenido en Tlaxcala tras estar prófugo por nueve meses. Fue acusado de encabezar una red de extorsión y secuestro.

En marzo, los hermanos Ramiro, Uruviel y Giovanni Vieyra, quienes eran alcaldes de los municipios de San Nicolás Buenos Aires, Chalchicomula de Sesma y Tlachichuca fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado (FGE), durante varios operativos de cateo.