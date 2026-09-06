Política

'Aspiramos a Una Muy Buena Relación con EUA', Destaca Sheinbaum en NL

La presidenta realiza una gira por la República con motivo de su segundo Informe de Gobierno

Claudia Sheinbaum en conferencia de prensaFoto: Cuartoscuro | Archivo
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