'Aspiramos a Una Muy Buena Relación con EUA', Destaca Sheinbaum en NL

Desde el estado fronterizo de Nuevo León, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que su administración aspira a tener una muy buena relación con Estados Unidos, luego de repasar algunos momentos de gran colaboración a lo largo de la historia.

Como parte de su gira para la rendición de cuentas en el marco de su segundo Informe de Gobierno, la presidenta hizo énfasis en que siempre prevalecerá la soberanía.

"Es a lo que aspiramos, a una muy buena relación con nuestro vecino del norte. Eso sí, cooperación siempre, subordinación nunca", dijo la mandataria.

Durante su evento en Monterrey, la titular del Ejecutivo Nacional realizó un recuento de algunas de las obras y programas establecidos durante sus dos primeros años de gobierno en temas de salud, educación y programas sociales.

Asimismo, recapituló algunos de los momentos que transformaron la historia del país, como la Independencia de México o la promulgación de la Constitución de Apatzingán.

"El pueblo en todo momento tiene el derecho de decidir hacia dónde va su patria", dijo al hablar de las ideas de José María Morelos.

Pese a que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, no estuvo en el evento, sí se reunió con Sheinbaum en el Palacio de Gobierno y, a través de una publicación en redes sociales, destacó la colaboración entre las administraciones.

"Siempre es un gusto recibirla en el mejor estado. Le agradezco el trabajo en equipo para tener una mejor seguridad, movilidad, vivienda, salud y más para las y los neoleoneses. De nuevo, felicidades por su segundo informe. ¡Ánimo!", escribió en X.