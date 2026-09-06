Cierran Centro Comercial tras Incendio por Presunta Caída de Rayo en Córdoba

La presunta caída de un rayo en una de las letras de un centro comercial de los más antiguos de la ciudad de Córdoba provocó un incendio que movilizó a los cuerpos de emergencias, así como a elementos de corporaciones de seguridad.

Fueron los habitantes que caminaban sobre la calle 13 y esquina con la avenida 1 quienes realizaron el reporte al número de emergencia 911, mencionando que salía fuego de una de las letras colocadas en la fachada del comercio anteriormente mencionado.

Tras recibir el reporte, minutos más tarde arribaron elementos de Protección Civil (PC) y del cuerpo de bomberos para realizar las labores de sofocamiento de las llamas y controlar la situación, para posteriormente enfriar la zona.

La Unidad Municipal de Protección Civil detectó presuntas violaciones a la Ley de Protección Civil y Reducción de Riesgos de Desastres y por lo cual determinó clausurar el establecimiento anteriormente mencionado de manera temporal.

Por el momento, el centro comercial se encuentra cerrado al público y la situación legal se definirá en las siguientes horas. La causa exacta del siniestro aún no ha sido esclarecida totalmente, pero trascendió que pudo ser ocasionado por un rayo que cayó en la letra durante una tormenta eléctrica.