Accidentes

Cierran Centro Comercial tras Incendio por Presunta Caída de Rayo en Córdoba

Un establecimiento localizado en la región montañosa de Veracruz fue cerrado al público por elementos de Protección Civil tras ser reportado un incidente en el lugar.

Clausuran Centro Comercial tras Incendio por la Presunta Caída de Rayo en CórdobaActualmente el establecimiento permanece cerrado al público. Foto: Miguel Montes de Oca

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Un rayo provoca incendio en un centro comercial de Córdoba, movilizando a bomberos y Protección Civil. El lugar está cerrado tras el percance.

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Protección Civil Clausura Centro Comercial en Córdoba por Incendio