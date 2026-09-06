Hallan con Vida a Jenny Kalindy, Estudiante Ecuatoriana de Doctorado del CIESAS
La joven fue localizada en las inmediaciones de Huipulco, en la alcaldía Tlalpan
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La joven fue localizada en las inmediaciones de Huipulco, en la alcaldía Tlalpan
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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la localización con vida de Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, estudiante ecuatoriana del doctorado en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
La dependencia informó que la joven fue localizada en las inmediaciones de Huipulco, en la alcaldía Tlalpan.
Tras su localización, personal especializado la trasladó a un hospital para realizarle una valoración y brindarle atención médica. De acuerdo con la Fiscalía capitalina, su vida se encuentra fuera de peligro.
“Agradecemos la colaboración de su red de apoyo, de la comunidad académica y de todas las personas que participaron en su búsqueda. En breve compartiremos mayor información”, informó la institución mediante un mensaje.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias de su localización.