Hallan con Vida a Jenny Kalindy, Estudiante Ecuatoriana de Doctorado del CIESAS

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la localización con vida de Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, estudiante ecuatoriana del doctorado en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

La dependencia informó que la joven fue localizada en las inmediaciones de Huipulco, en la alcaldía Tlalpan.

Tras su localización, personal especializado la trasladó a un hospital para realizarle una valoración y brindarle atención médica. De acuerdo con la Fiscalía capitalina, su vida se encuentra fuera de peligro.

“Agradecemos la colaboración de su red de apoyo, de la comunidad académica y de todas las personas que participaron en su búsqueda. En breve compartiremos mayor información”, informó la institución mediante un mensaje.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias de su localización.