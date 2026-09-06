Temblor de Magnitud 4.8 Sacude Playas de San Marcos, Guerrero

Un sismo de magnitud 4.8 se registró este domingo al sur de San Marcos, Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el reporte difundido por el organismo, el movimiento ocurrió a las 12:46 horas, con epicentro ubicado a 55 kilómetros al sur de San Marcos y una profundidad de 10 kilómetros.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni daños en infraestructura derivados del fenómeno.

El SSN mantiene el seguimiento de la actividad sísmica en la zona, mientras autoridades locales evalúan si existen afectaciones que requieran atención.

Guerrero es una de las entidades con mayor actividad sísmica en México debido a su ubicación en una zona de interacción entre placas tectónicas. Por ello, los movimientos telúricos son frecuentes en distintas regiones del estado.

Ante un evento de esta naturaleza, las autoridades recomiendan conservar la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, así como revisar las condiciones de viviendas y edificios una vez que haya concluido la emergencia.