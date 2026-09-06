Sociedad

Temblor de Magnitud 4.8 Sacude Playas de San Marcos, Guerrero

Las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni daños en infraestructura derivados del fenómeno

Foto: cuartoscuroFoto: cuartoscuro
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Temblor en Acapulco Hoy 6 de Septiembre 2026: Sismo Sacude Playas de San Marcos, Guerrero ¿De Cuánto Fue?