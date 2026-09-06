Arsenal Vence al Chelsea, en Duelo de Entrenadores Españoles en la Premier League

Con goles de Kai Havertz y Martin Odegaard, el Arsenal se comportó como el vigente campeón que es y le dio la vuelta al encuentro contra el Chelsea para quedarse con los tres puntos en la Jornada 3 de la Premier League 2026.

En el duelo más atractivo del fin de semana en el futbol inglés, los Gunners empezaron perdiendo desde el minuto 2: el llamado “gol de vestidor” lo marcó Morgan Rogers, el flamante refuerzo multimillonario de los Blues de esta temporada.

Luego del primer gol en contra, el Arsenal se adueñó de la pelota y atacó por todos los flancos el área visitante. El guardameta argentino Emiliano “Dibu” Martínez tuvo que emplearse a fondo para detener al menos dos remates que llevaban dirección de gol.

Los Blues se salvaron a los 12 minutos del empate, sólo porque Riccardo Calafiori estaba en fuera de lugar cuando remató a puerta. El “Dibu” Martínez respiró aliviado cuando el árbitro asistente levantó la bandera.

Sólo que el guardameta de los Blues no pudo hacer nada cuando Kai Havertz mandó un disparo rasante que se coló pegado a la base del poste izquierdo. El 1-1 a los 25 minutos le puso más emoción al encuentro.

El duelo tenía un mayor significado porque se enfrentaban dos entrenadores españoles, que además son amigos: Mikel Arteta en el banquillo del Arsenal y Xabi Alonso en el del Chelsea.

Con el duelo empatado a un gol, ambas escuadras se fueron al descanso. Pero se anticipaba que habría más goles, en una u otra portería.

Fue al minuto 50 cuando Martin Odegaard puso el 2-1 en las redes y la pizarra: Luego de un centro de Christos Tzolis que Havertz dejó pasar con astucia, el mediocampista noruego estuvo atento para anotar.

Los Gunners siguieron bombardeando la meta del “Dibu” Martínez, que salvó a su equipo con atajadas providenciales en los minutos 69 y 72. Eso le dio un levantón anímico al conjunto visitante, que se lanzó al abordaje en el último tramo del juego.

David Raya, arquero local, fue determinante: evitó la segunda anotación de los Blues al detener un disparo del delantero brasileño Estevao.

Luego de finalizado el encuentro, el mediocampista Martin Odegaard manifestó su satisfacción por la voltereta: "La reacción fue ejemplar. Al final tuvimos nuestra recompensa. Demostramos nuestra calidad con y sin balón, y el resultado lo refleja".

Con este triunfo, el Arsenal se mantuvo invicto y llegó a 9 unidades para ubicarse en el segundo lugar de la tabla, sólo abajo del Manchester City con la misma cantidad pero mejor porcentaje de goleo.

Con información de N+