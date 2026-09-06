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Arsenal Vence al Chelsea, en Duelo de Entrenadores Españoles en la Premier League

Mikel Arteta le ganó el duelo a su amigo y compatriota Xabi Alonso, en el partido más electrizante del futbol inglés

Arsenal ligó su tercera victoria en el futbol inglés, al superar al Chelsea en el Emirates Stadium.Arsenal ligó su tercera victoria en el futbol inglés, al superar al Chelsea en el Emirates Stadium. Foto: Reuters
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