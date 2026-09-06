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Muere el Luchador Andy 'The Butcher' Williams a los 48 Años, Tras Colapsar en el Ring

La exestrella de AEW se encontraba en un combate en Pittsburgh, Pensilvania

Andy WilliamsAndy Williams, luchador de AEW, conocido como 'The Buthcher'. Foto: @OfficialTAZ
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