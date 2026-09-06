Muere el Luchador Andy 'The Butcher' Williams a los 48 Años, Tras Colapsar en el Ring

La sorpresiva noticia del fallecimiento del luchador y músico Andy Williams, conocido como 'The Butcher', a los 48 años, causó una gran conmoción entre sus colegas y amigos, luego que sufriera una emergencia médica al finalizar un combate en Pittsburgh, Pensilvania, confirmó Enjoy Wrestling, la compañía para la que realizaba el evento.

La empresa independiente indicó que los médicos le brindaron atención inmediata, administrándole RCP hasta que llegó la ambulancia. Posteriormente, agregaron, fue trasladado a un hospital.

'The Butcher' acababa de terminar su combate en el evento Five Years, organizado por Enjoy Wrestling en el Mr. Smalls Theatre de Millvale, Pensilvania, cuando se desplomó. Fue la mañana de este domingo que medios estadounidenses informaron la triste noticia de que el luchador había fallecido en el hospital.

La All Elite Wrestling (AEW), empresa en la que trabajó, confirmó más tarde la muerte, recordando a 'The Butcher' como un músico que hizo una exitosa transición al mundo de la lucha libre profesional y "era muy respetado por sus compañeros dentro y fuera del ring". }

Williams también fungía como guitarrista en el grupo Every Time I Die, banda estadounidense de hardcore punk con la que desarrolló gran parte de su carrera musical.

Compañeros como Taz brindaron homenaje a Andy Williams destacando su creatividad.

"Su obra como músico y luchador profesional es tan genial. Simplemente una persona tan talentosa. Pero como todos están leyendo, tantas personas que conocieron a Andy les están diciendo qué gran persona fue y qué alma tan gentil. Todo eso es muy cierto. Un gran tipo que trabajó duro, sin atajos, que no era falso ni un charlatán... era genuino, lo cual es un rasgo de carácter muy raro en todas las formas del negocio del entretenimiento", señaló.