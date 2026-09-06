Sujeto Detenido por Agredir con un Machete a una Pareja en Hermosillo, Sonora

Víctor Guadalupe "N" de 40 años de edad fue detenido por el delito de tentativa de homicidio al atacar a un hombre y una mujer con un machete en la colonia Puerta Real, etapa VIII.

Los hechos se registraron a las 22:30 horas del sábado sobre la calle Chametla, donde el agresor, sin motivo aparente, atacó a la pareja con un arma de 30 centímetros de largo.

Las víctimas, un hombre de 43 años y una mujer de 30 años, informaron desconocer los motivos de la agresión y fueron trasladados a un hospital cercano a recibir atención médica, al presentar heridas en las manos, cabeza y brazos.