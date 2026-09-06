Seguridad

Sujeto Detenido por Agredir con un Machete a una Pareja en Hermosillo, Sonora

La pareja fue trasladada a un hospital a recibir atención médica tras el ataque al presentar heridas en las manos, cabeza y brazos.

Sujeto Detenido por Agredir con un Machete a una Pareja en Hermosillo, SonoraSujeto Detenido por Agredir con un Machete a una Pareja en Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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