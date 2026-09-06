Seguridad

Mesa Estatal de Seguridad en Sonora Realiza Vigilancia por Alerta de EUA

Se confirmó la alerta de seguridad emitida por el Consulado de Estados Unidos, sin embargo no tienen información que corrobore alguna posible amenaza en Nogales, Sonora.

Mesa Estatal de Seguridad en Sonora Realiza Vigilancia por Alerta de EUAMesa Estatal de Seguridad en Sonora Realiza Vigilancia por Alerta de EUA. Foto: Ayuntamiento de Nogales

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