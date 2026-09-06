Mesa Estatal de Seguridad en Sonora Realiza Vigilancia por Alerta de EUA

La Mesa Estatal de Seguridad Pública de Sonora informó que se pusieron en contacto con las autoridades del Consulado de los Estados Unidos en Nogales, dónde confirmaron la alerta de seguridad emitida la tarde de este 05 de septiembre, aclararon que no hubo explicación de la amenaza concreta, que permita establecer un posible riesgo para la población en general.

Se informó que de momento las autoridades de los tres niveles de México no tienen información que corrobore alguna posible amenaza en la ciudad de Nogales, Sonora.

MESA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE SONORA INFORMA: pic.twitter.com/qhx9G8dN4S — Mesa Estatal de Seguridad del Estado de Sonora (@MesaSegSonora) September 6, 2026

Sin embargo, se mantendrá la vigilancia y los operativos preventivos correspondientes en Nogales, así como en el resto del estado, y continuarán atentos a cualquier información que pudiera modificar las condiciones de seguridad del estado, y se comprometieron a emitir los avisos y recomendaciones pertinentes.