Seguridad

Próxima Audiencia de Diego 'N' y Gerardo 'N' Por Multihomicidio en Atizapán: Día y Hora

La Fiscalía del Estado de México presentó entre 60 y 70 datos de prueba contra Diego "N" y Gerardo "N", acusados del crimen

Diego "N" está acusado de homicidio calificado múltiple, interrupción del embarazo y crueldad animal.Diego "N" está acusado de homicidio calificado múltiple, interrupción del embarazo y crueldad animal. Foto: Cuartoscuro

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