Próxima Audiencia de Diego 'N' y Gerardo 'N' Por Multihomicidio en Atizapán: Día y Hora

Luego de que la jueza que lleva el caso dictaminó que Diego "N" y Gerardo "N", acusados del multihomicidio de cuatro personas en Atizapán, se quedarán en prisión preventiva justificada en el penal de Barrientos, su situación jurídica se determinará en próximos días.

La audiencia inicial duró cerca de 9 horas y concluyó antes de las 23:00 horas de este sábado, debido a que hubo varios recesos. A petición de la defensa de los detenidos, la juzgadora otorgó el plazo de 144 horas para definir si los imputados son vinculados a proceso.

Por ello es que su situación jurídica se decidirá en una comparecencia programada para el miércoles 9 de septiembre, a las 9:30 horas. Mientras tanto, Diego Sebastián "N" y Gerardo "N" deberán permanecer en el penal de Barrientos.

De acuerdo con información de Arturo Sierra, de N+, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México presentó entre 60 y 70 datos de prueba, entre declaraciones y dictámenes periciales, para sustentar la participación de Diego "N" y Gerardo "N" en este crimen que ha conmocionado a la sociedad.

Los cargos contra los implicados en el caso son: homicidio calificado múltiple de Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula, su hija Sofía y la trabajadora Aleyda Romero; interrupción del embarazo y maltrato y crueldad animal.

El multihomicidio ocurrió la tarde del 1 de septiembre de 2026 en un departamento en un fraccionamiento de Atizapán de Zaragoza. El hijo de la pareja sobrevivió al ataque y fue hallado sin signos de violencia.

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De acuerdo con la investigación, Diego Sebastián ’N’ sabía que las víctimas tenían una importante suma en criptomonedas. El presunto asesino habría ofrecido a Gerardo ’N’ dos millones de pesos por la ayuda.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que el tecladista de Camilo Séptimo y el presunto homicida tenían una relación comercial.

“Lo que sí es un hecho es que estaba exigiendo dinero, hubo una exigencia, hubo ciertas amenazas y se comete este lamentable multihomicidio”, apuntó el funcionario en la conferencia mañanera del viernes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga si Diego Sebastián "N", presunto multihomicida del tecladista de Camilo Séptimo, su familia y una empleada, transfirió las criptomonedas que supuestamente fue a robar al departamento de Atizapán, donde ocurrió el crimen.

Según las pesquisas, el músico Jonathan Meléndez, "Honas", tenía los activos digitales bajo resguardo y Diego "N", su socio, quiso apoderarse de "cantidades millonarias de dólares en Bitcoins". Este es el principal móvil del asesinato múltiple que ha conmocionado al país y cuyos detalles se revelaron en la audiencia inicial contra el imputado y Gerardo "N", su cómplice.

En la comparecencia de ayer sábado, que se prolongó alrededor de nueve horas, el Ministerio Público señaló que "Honas" tenía una inversión de aproximadamente tres millones de pesos en criptomonedas y que, después del crimen, no fue localizada una memoria USB que presuntamente contenía las claves de acceso.

Por último hay que mencionar que Jonathan Meléndez y su familia ya fueron sepultados en un panteón en Naucalpan; mientras que Aleyda Romero fue enterrada en San Martín Cuautlalpan, en Chalco.

Con información de N+