Seguridad

Esta es la Ruta que Siguieron Diego Sebastián 'N' y Gerardo 'N' tras Multihomicidio de Atizapán

La Fiscalía del Estado de México reconstruyó el crimen a través de cámaras de seguridad, testigos y las propias declaraciones de los detenidos

Los detenidos por el multihomicidio de Atizapán. Foto: Fiscalía EdomexLos detenidos por el multihomicidio de Atizapán. Foto: Fiscalía Edomex

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