Esta es la Ruta que Siguieron Diego Sebastián 'N' y Gerardo 'N' tras Multihomicidio de Atizapán

Tras obtener y cumplir las órdenes de aprehensión contra Diego Sebastián "N" y Gerardo "N", detenidos por el multihomicidio de Atizapán en el que perdieron la vida el músico Jonathan Meléndez y su familia, la Fiscalía del Estado de México reconstruyó el crimen a través de cámaras de seguridad, testigos y las propias declaraciones de los imputados.

Ambos fueron detenidos luego de más de ocho horas de trabajo de investigación, en un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la propia Fiscalía mexiquense.

Primero cayó Gerardo "N"; horas después, Diego Sebastián "N", a quien las autoridades consideraban en alto riesgo de fuga del país por su doble nacionalidad y su posición económica.

Las cámaras de seguridad reconstruyeron el recorrido de los agresores la tarde del crimen. A las 17:23 horas, un vehículo Kia gris conducido por Gerardo "N" ingresó al fraccionamiento con Diego Sebastián "N" como acompañante.

Un minuto después, este último fue captado en un elevador rumbo al departamento, donde en ese momento solo se encontraba una de las víctimas, identificada como Aleyda Romero, de 21 años, junto con dos mascotas. Su ingreso fue autorizado telefónicamente por Ana Paula Barragán, esposa del músico, debido a la relación de confianza que Diego Sebastián tenía con su esposo.

Minutos más tarde, a las 17:42 horas, llegó Ana Paula Barragán —de 35 años y con cuatro meses de embarazo— junto con sus hijos, a bordo de una camioneta Nissan X-Trail negra. Una hora después, a las 19:28 horas, arribó Jonathan Meléndez en una Chevrolet Suburban blanca, acompañado de un amigo que permaneció esperando en el vehículo por instrucción del propio músico, quien —según el testimonio de este acompañante— mostraba visibles señales de temor.

Según la investigación, el periodo en que se cometieron los homicidios se ubica entre las 17:30 y las 20:00 horas. A las 19:41 horas, las cámaras captaron a Diego Sebastián "N" dirigiéndose al estacionamiento, sin que existiera registro previo de que hubiera descendido por el elevador. Dos minutos después, a las 19:43 horas, el Kia gris abandonó el fraccionamiento con ambos implicados a bordo.

De acuerdo con el testimonio de un testigo, para evitar que el personal de seguridad revisara el vehículo, Diego Sebastián "N" amenazó verbalmente a una trabajadora de la caseta y le mostró un arma de fuego para que levantara la pluma, además de proferir amenazas de muerte contra el testigo si llegaba a declarar lo ocurrido.

Las indagatorias señalan que, tras huir del lugar, Diego Sebastián "N" desensambló el arma de fuego —que contaba con silenciador— y la arrojó a una barranca. Ya entrada la noche, acudió a un conocido restaurante de la avenida Mixcoac, en la Ciudad de México, con la intención de cenar tacos; al encontrarlo sin servicio, se retiró rumbo a la colonia Del Valle.

El vehículo Kia utilizado en los hechos, que portaba placas sobrepuestas, fue posteriormente ubicado y asegurado por las autoridades en el Fraccionamiento Héroes Tecámac, sección Bosques, en el municipio de Tecámac.

El hallazgo de los cuerpos se reportó a las 00:40 horas del miércoles 2 de septiembre, cuando la policía municipal de Atizapán de Zaragoza notificó al Ministerio Público de Tlalnepantla que en el domicilio se localizaban cuatro personas sin vida. Los peritos llegaron al lugar a la 01:05 horas y concluyeron el levantamiento de las víctimas a las 04:25 horas.

La Fiscalía detalló que, un día antes del crimen, Diego Sebastián "N" instruyó a Gerardo "N" para conseguir desarmadores, cinchos plásticos grandes, guantes de tatuajes y cubrebocas, artículos que coinciden con los utilizados para maniatar a las víctimas y que fueron hallados como indicios en el interior del Kia.

Según las investigaciones, el móvil del ataque habría sido la búsqueda de una supuesta "caja fría" con criptomonedas por un valor millonario, presuntamente escondida en el departamento; de haberla obtenido, Diego Sebastián "N" le habría pagado dos millones de pesos a Gerardo "N" por su participación.

Diego Sebastián "N" y Gerardo "N" fueron trasladados al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, a disposición de la autoridad judicial, que fijó las 12:30 horas del sábado 5 de septiembre para la audiencia inicial de formulación de imputación.

Por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de las cuatro víctimas, los detenidos podrían enfrentar penas de entre 25 y 70 años de prisión por cada una; por crueldad y maltrato animal, de 3 a 6 años; y por la interrupción del embarazo, de 5 a 10 años adicionales.

AMP