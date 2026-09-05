Facultad de Medicina Señala que Hospital General No le Informó de Brote de Salmonella

La Facultad de Medicina de la UNAM expresó su inconformidad ante la falta de notificación oportuna por parte del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" respecto a un brote masivo de salmonelosis que afectó a 135 médicos residentes, de los cuales 51 pertenecen a esa escuela de la Máxima Casa de Estudios.

Ana Carolina Sepúlveda, titular de la Facultad de Medicina de la UNAM, denunció que la vía por la que se enteraron fue a través de las redes sociales.

“Manifestamos nuestra inconformidad con la directora del hospital respecto a que no fuimos informados a tiempo para participar en las medidas de atención al problema desde el momento en que nosotros nos enteramos”, detalló la funcionaria que también es médica pediatra y doctora en ciencias.

Sobre el brote, la Facultad de Medicina publicó un comunicado en el que indicó que, desde el momento en que se tuvo esa información, autoridades de la División de Estudios de Posgrado acudieron al hospital para investigar lo ocurrido.

De acuerdo con autoridades sanitarias, esta es la cronología de cómo se informó oficialmente el brote a finales de agosto e inicios de septiembre de este año.

31 de agosto

Se identificó en las instalaciones del hospital un incremento súbito y masivo de médicos residentes con síntomas de gastroenteritis infecciosa aguda, con síntomas de diarrea explosiva y fiebre.

Se asoció al consumo de alimentos contaminados en el comedor institucional.

1 y 2 de septiembre

El brote se intensificó y los médicos afectados se ven obligados a dejar sus guardias para poder atender. El servicio del comedor subrogado fue suspendido de forma inmediata y los miembros del personal comenzaron a denunciar de forma pública la contingencia en redes.

3 de septiembre

La Facultad de Medicina de la UNAM activa de inmediato sus protocolos y envía personal de epidemiología al hospital para participar en las medidas de contención y verificar el estado de salud de sus 51 alumnos afectados.

4 de septiembre

Las autoridades de salud del Hospital General de México emiten un comunicado oficial confirmando la cifra de 135 afectados y reportan que los 41 internados se encuentran bajo estricta vigilancia médica pero estables.

HVI