Salud

Facultad de Medicina Señala que Hospital General No le Informó de Brote de Salmonella

La directora de la Facultada de Medicina de la UNAM, Ana Carolina Sepúlveda, expresó su molestia sobre lo ocurrido y que afecta a sus residentes

UNAM Reporta que Hospital General No les Informó de Brote de Salmonella en sus ResidentesMédicos en instalaciones del Hospital General. Foto: Cuartoscuro

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