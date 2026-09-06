IMSS Bienestar Difunde Lista de Hospitales con Heridos por Explosión en Temascalcingo

El IMSS Bienestar compartió la lista de unidades de salud donde han brindado atención a 31 personas que resultaron lesionadas luego de la explosión de pirotecnia en la comunidad de Santa María Canchesda, municipio de Temascalcingo, en el Estado de México.

Del total de los pacientes recibidos en los distintos hospitales de su red, la institución de salud informó que al menos 16 personas han sido dadas de alta, mientras que se registró una defunción.

La distribución de las personas lesionadas para su atención médica fue la siguiente:

Hospital General Atlacomulco

Diez personas permanecen hospitalizadas y reciben atención médica.

Cuatro personas fueron trasladadas a otras unidades para continuar con su atención.

Tres personas fueron dadas de alta, debido a su mejoría clínica.

Entre las personas atendidas en esta unidad, se reportó una defunción.

Hospital Ignacio López Rayón Bicentenario, El Oro

Las cuatro personas atendidas fueron dadas de alta.

CEAPS Ex Hacienda de Solís

Las cinco personas atendidas fueron dadas de alta.

Centro de Salud Urbano Temascalcingo:

Se atendió a tres pacientes, quienes fueron dados de alta debido a su mejoría clínica.

Hospital San Felipe del Progreso

Se atendió a un paciente, quien fue dado de alta.

Hospital General "Dr. Nicolás San Juan"

Recibió a una persona trasladada desde el Hospital General Atlacomulco para continuar con su atención médica.

El IMSS Bienestar señaló que mantiene el seguimiento de las personas atendidas y la coordinación con las unidades médicas para realizar los traslados que sean necesarios, de acuerdo con la valoración médica.

Protección Civil y el Gobierno del Estado de México confirmaron que al menos 10 personas murieron y 64 resultaron heridas por la explosión de material pirotécnico en la explanada de la iglesia de Santa María Canchesdá, donde se realizaba la feria patronal de la Virgen de la Luz.

De acuerdo con información de la administración estatal, el incidente ocurrió por la detonación de material pirotécnico almacenado en un espacio del inmueble utilizado como bodega, contiguo a la iglesia.

La explosión provocó el colapso del techo y de una barda aledaña, que sepultó a varias personas entre los escombros.