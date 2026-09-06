Accidentes

IMSS Bienestar Difunde Lista de Hospitales con Heridos por Explosión en Temascalcingo

La institución reporta la alta de al menos 16 personas del grupo de pacientes atendidos en sus diferentes unidades médicas

Explanada de la iglesia de Santa María Canchesdá en Temascalcingo.Foto: N+
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