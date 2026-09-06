Accidentes

Explosión de Pirotecnia en Temascalcingo Deja 10 Muertos y 64 Heridos

El estallido ocurrió durante la feria patronal de la Virgen de la Luz, cerca del templo, donde había varias personas

ExplosiónEntre los heridos están dos sacerdotes. Foto: Ixtlauaca Ayuntamiento.

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