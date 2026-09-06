Explosión de Pirotecnia en Temascalcingo Deja 10 Muertos y 64 Heridos

Al menos 10 personas murieron y 64 resultaron heridas por la explosión de material pirotécnico en la explanada de la iglesia de Santa María Canchesdá, en Temascalcingo, Estado de México, confirmaron Protección Civil y el Gobierno del Estado de México.

El estallido ocurrió la noche del sábado 5 de septiembre, en vísperas de la feria patronal de la Virgen de la Luz, cuando varias personas se encontraban en las inmediaciones del templo.

De acuerdo con información preliminar del Gobierno del Estado de México con corte a las 09:30 horas de ese domingo, el incidente ocurrió por la detonación de material pirotécnico almacenado en un espacio del inmueble utilizado como bodega, contiguo a la iglesia. La explosión provocó el colapso del techo y de una barda aledaña, que sepultó a varias personas entre los escombros.

IMSS Bienestar reportó que brindó atención médica a 31 personas a través de seis de sus unidades de salud en el Estado de México. En el Hospital General Atlacomulco, diez personas permanecen hospitalizadas, cuatro fueron trasladadas a otras unidades para continuar su atención, tres fueron dadas de alta por mejoría clínica y se registró una defunción entre las personas atendidas en ese hospital. En el Hospital Ignacio López Rayón Bicentenario, en El Oro, las cuatro personas atendidas fueron dadas de alta, al igual que las cinco atendidas en el CEAPS Ex Hacienda de Solís y los tres pacientes del Centro de Salud Urbano de Temascalcingo. En el Hospital San Felipe del Progreso se atendió a un paciente, también dado de alta, mientras que el Hospital General "Dr. Nicolás San Juan" recibió a una persona trasladada desde el Hospital General Atlacomulco para continuar su atención médica. La institución señaló que mantiene el seguimiento de las personas atendidas y la coordinación con las unidades médicas para los traslados que, de acuerdo con la valoración médica, sean necesarios.

Ocho de las víctimas mortales murieron en el sitio, según medios locales, mientras una más falleció en el Hospital General de Atlacomulco.

La explosión ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando se movilizaron al lugar autoridades de Protección Civil, bomberos, policías estatales y paramédicos. El levantamiento de cuerpos se prolongó hasta la madrugada del domingo, al igual que las labores para remover las estructuras derrumbadas, para lo que las autoridades emplearon una retroexcavadora.

Para organizar la atención del incidente, el Gobierno del Estado de México, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, instaló el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), con la participación de personal estatal de Protección Civil, de los Servicios de Urgencias del Estado de México (SUEM) y del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM). El Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI) verificó la presencia de producto activo en el sitio y emitió recomendaciones para que personal especializado procediera a su desmontaje e inhabilitación, con el fin de reducir riesgos para quienes realizaban labores de rescate.

En el despliegue también intervinieron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Cruz Roja Mexicana, la Comisión Nacional de Emergencias, corporaciones de seguridad, servicios médicos y unidades municipales de Protección Civil y Bomberos de Temascalcingo, Ixtlahuaca, El Oro, San José del Rincón, Acambay, Atlacomulco y de Contepec, Michoacán.

Entre los heridos están los sacerdotes Fernando Chávez Cruz y Javier Sánchez Montes, cuya condición se reporta fuera de peligro, informó Adolfo Miguel Castaño Fonseca, obispo de la Diócesis de Atlacomulco.

"Como pastor de esta Iglesia particular, quiero expresar mi cercanía, solidaridad y profundo pésame a las familias de quienes han fallecido, así como a sus seres queridos y a toda la comunidad que hoy experimenta el dolor de esta tragedia. Los encomendamos a la misericordia de Dios, pidiendo que les conceda el descanso eterno y que dé fortaleza y consuelo a sus familiares", dijo el prelado.

ASJ