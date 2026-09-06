Avenidas y Calles de CDMX con Posibles Bloqueos por Marchas y Concentraciones
Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones que se tienen previstas en diversas alcaldías de la capital del país
Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones que se tienen previstas en diversas alcaldías de la capital del país
Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este domingo.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan dos marchas, 16 concentraciones, cuatro rodadas ciclistas, una rodada automovilista y 17 eventos de esparcimiento, durante esta jornada en la capital del país.
Las movilizaciones serán en:
Cuauhtémoc
09:00 horas. Movimiento Resistencia Social Coahuila se manifestará en el Zócalo para exigir un cambio radical, cese a la violencia, atención real a las demandas sociales y respeto a los derechos políticos y la soberanía popular.
⚠️🗓️ #ENTÉRATE | Para hoy, 6 de septiembre 2026, estas son las movilizaciones sociales previstas en la Ciudad de México.#MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #C5CorazónDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/FoiceS7V1F— C5 CDMX (@C5_CDMX) September 6, 2026
11:00 horas. Alianza Nacional “Un Millón de Esperanzas” marchará del Monumento a la Revolución al Palacio Nacional en rechazo a la propuesta de la denominada “Ley General de Bienestar Animal”, al considerar que facilitaría el sacrificio masivo, normalizaría la explotación animal y pondría en riesgo avances alcanzados en distintas entidades.
11:00 horas. Refugio Franciscano, A.C. realizará una caminata del Metro Misterios a la Basílica de Santa María de Guadalupe para exigir un alto a la indiferencia, crueldad e impunidad en su caso, así como el regreso de los animales sobrevivientes que fueron asegurados y retirados del refugio.
11:00 horas. Fans del grupo “Camilo Séptimo” realizarán un homenaje en el Ángel de la Independencia para honrar la memoria y el legado del integrante de la banda, asesinado el 1 de septiembre junto con su familia en su departamento en la zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
16:00 horas. Vecinos desalojados del inmueble de General Anaya No. 27 realizarán el evento “Tokin en la Merced” para protestar contra la criminalización y los despojos extrajudiciales, así como exigir justicia y la restitución de sus viviendas.
Coyoacán
10:00 horas. Familiares y amigos de una persona desaparecida realizarán una pega masiva de fichas de búsqueda en el mural “La Universidad del Siglo XXI”, en Ciudad Universitaria, para localizar a un estudiante proveniente de Ecuador que realiza un doctorado en Historia en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
Benito Juárez
Durante el día. Movimiento de Regeneración Sindical instalará mesas de recolección de firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, como parte de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 6 de septiembre de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
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ASJ