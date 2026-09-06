Avenidas y Calles de CDMX con Posibles Bloqueos por Marchas y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este domingo.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan dos marchas, 16 concentraciones, cuatro rodadas ciclistas, una rodada automovilista y 17 eventos de esparcimiento, durante esta jornada en la capital del país.

Las movilizaciones serán en:

Cuauhtémoc

09:00 horas. Movimiento Resistencia Social Coahuila se manifestará en el Zócalo para exigir un cambio radical, cese a la violencia, atención real a las demandas sociales y respeto a los derechos políticos y la soberanía popular.