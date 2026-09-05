Marcha, Concentraciones y Rodadas Agendadas en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 5 de septiembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 9 concentraciones, 3 rodadas motociclistas, 6 rodadas ciclistas y 26 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Simpatizantes de un partido político marcharán en Cuauhtémoc durante el día, del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo.

Motociclistas rodarán en Venustiano Carranza a las 20:00 horas de Parque Recreativo Francisco I Madero, en avenida Circunvalación y Tapicería, colonia Morelos a un destino por definir.

En Azcapotzalco a las 20:00 horas motociclistas rodarán de Parque Tezozomoc, en Calzada de las Armas y Hacienda el Rosario, colonia Prados del Rosario con destino a la estación Camarones, de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en avenida F.F.C.C. Nacionales y Santa Apolonia, colonia San Francisco Tetecala.

En Benito Juárez y Álvaro Obregón ciclistas rodarán a las 07:00 horas de avenida Coyoacán 745, colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez y de Río de la Magdalena 117, colonia Tizapán San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón con destino al Cuarto Dinamo, Parque Los Dinamos, en Emilio Carranza sin número, colonia San José de los Dinamos, alcaldía La Magdalena Contreras y a Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ