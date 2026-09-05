Mueren Dos Agentes Federales Durante Operativo para Rescatar a Secuestrados en Veracruz

Dos agentes federales murieron y una más resultó herida tras un ataque armado ocurrido mientras realizaban labores de investigación en el municipio de Omealca, Veracruz.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada.

“Lamentablemente dos agentes federales perdieron la vida y una compañera resultó lesionada”, informó el funcionario, quien señaló que la agente herida recibe atención médica.

Tras la agresión, las autoridades desplegaron un operativo para ubicar y detener a los responsables del ataque, así como para localizar y liberar a dos víctimas de secuestro.

Posteriormente, el titular de la SSPC informó que las dos personas “fueron liberadas y se encuentran sanas y salvas”.

En las acciones participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado de Veracruz, además de autoridades de Oaxaca.

García Harfuch expresó sus condolencias y solidaridad con las familias, compañeros y seres queridos de los dos agentes fallecidos y reconoció la labor de los elementos federales.

Aseguró que las autoridades buscarán llevar ante la justicia a los responsables de la agresión ocurrida en Omealca, Veracruz.

En tanto, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó sus condolencias a las familias y compañeros de los dos agentes federales que perdieron la vida durante el cumplimiento de su deber en Veracruz.

A través de un mensaje, Johnson señaló que se suma al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para lamentar la muerte de los agentes y deseó una pronta y completa recuperación a la agente que resultó herida durante el operativo.

El embajador destacó que el sacrificio de los elementos es un recordatorio de los riesgos que enfrentan diariamente quienes trabajan en las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Asimismo, afirmó que Estados Unidos honra su servicio y continuará trabajando por comunidades más seguras, en memoria de quienes dieron la vida por protegerlas.