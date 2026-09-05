Seguridad

Mueren Dos Agentes Federales Durante Operativo para Rescatar a Secuestrados en Veracruz

Una más resultó herida tras el ataque armado ocurrido en el municipio de Omealca

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Ataque Armado Contra Agentes Federales en Omealca, Veracruz, Deja Dos Muertos