Seguridad

Racismo, Machismo y Olvido: Las Violencias que Marcan a la Mujer Indígena en México

Tres historias de mujeres indígenas que enfrentaron acusaciones sin pruebas y procesos judiciales sin intérpretes, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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