Internacional

Enviados de Trump Llegan a Rusia con Propuesta para Poner Fin a Conflicto

Se prevé que Jared Kushner y Steve Witkoff luego de las conversaciones en Moscú, viajen a Kiev, lo que sería su primera visita a la capital de Ucrania desde que comenzaron a ejercer como mediadores

Kirill Dmitriev camina junto a Jared Kushner y Steve Witkoff a su llegada al Aeropuerto Internacional de Vnúkovo en Moscú.Kirill Dmitriev camina junto a Jared Kushner y Steve Witkoff a su llegada a Moscú. Foto: Vía Reuters.

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