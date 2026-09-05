Enviados de Trump Llegan a Rusia con Propuesta para Poner Fin a Conflicto

Las agencias de prensa rusas TASS y Ria Novosti, informaron que los enviados de Donald Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, llegaron al aeropuerto Vnúkovo de Moscú portando, según el mandatario estadounidense, una propuesta para finalizar el conflicto de Ucrania.

Se prevé que luego de las conversaciones en Moscú ambos viajen a Kiev, en lo que sería su primera visita a la capital de Ucrania desde que comenzaron a ejercer como mediadores.

Les recibió el emisario del Kremlin para la cooperación económica con EUA, Kirill Dmítriev, quien ha mantenido en los últimos 18 meses varias reuniones con Witkoff, tanto en Estados Unidos como en Rusia.

La aeronave ingresó al espacio aéreo ruso desde Finlandia menos de dos semanas después de que el director de la CIA, John Ratcliffe, visitara Moscú por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Los mediadores habían solicitado a ambos bandos en conflicto garantías de seguridad, por lo que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció la noche del viernes el cese provisional de los bombardeos aéreos contra Rusia.

En un mensaje a la nación indicó al respecto:

"Rusia debe hacer lo mismo (...) Nuestro objetivo es que la visita y las negociaciones con la parte estadounidense sean lo más constructivas y sustanciales posible"

Este viernes el presidente Trump aseguró que sus enviados "llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra”.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se mostró dispuesto a recibir a Witkoff y Kushner, pero ha rechazado hasta el momento una posible cumbre entre los tres países, a menos que sea para firmar la paz definitiva.

Desde febrero, las negociaciones ruso-ucranianas están estancadas tras el inicio de la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Con información de AFP y EFE.

LECQ