Internacional

Aumenta el Número de Agencias de Detectives para Cazar Infieles

En un lapso de cuatro años, la tasa de divorcios se triplicó en Perú, pasando de dos a siete separaciones por cada 100 matrimonios

El Escuadrón Femenino Fénix atrapa a los infieles en PerúEl Escuadrón Femenino Fénix atrapa a los infieles en Perú. Foto: N+

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