Aumenta el Número de Agencias de Detectives para Cazar Infieles

En 2025, se inscribieron 10 mil 136 divorcios y solo entre enero y febrero de este año, ya se contabilizan mil 717 rupturas, en la mayoría de casos, por infidelidad.

Psicólogos y sociólogos advierten una menor resistencia al sufrimiento y menor presión social para mantener vínculos infelices.

Jazmín Silva habla sus rupturas matrimoniales: "Sí, tres veces, me casé dos veces, me separé y me divorcié".

En paralelo a la ola de divorcios, aumentó significativamente el número de agencias de detectives que se dedican a cazar infieles. Las mujeres son las que más contratan este servicio, pero también los hombres solicitan espiar a sus parejas.

Liz Rodríguez, gerente del Escuadrón Femenino Fénix, una agencia de detectives, señala que "la demanda es más porque tanto hombres como mujeres son más independientes. Es por eso que a nosotros nos contratan para tener las evidencias tanto en fotos, en videos, también lo que son redes sociales".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Divorcios por Infidelidad… ¿con IA?

El Escuadrón Femenino Fénix resuelve entre 10 a 12 casos por día, experiencia que les ha permitido elaborar un perfil del infiel, refiere Liz.

"Están constantemente en el celular, le ponen clave a todo, excesivos gastos, les sale de pronto viajes al extranjero o a provincias y se van con la amante".

Las detectives caza infieles emulan al mítico Scherlock Holmes y no dudan en caracterizarse como vendedoras de helados, barrenderas o secretarias para obtener las tan ansiadas pruebas.

La detective Susana Ponce afirma: "Utilizamos nuestro reloj de arena para el cuarto, para el baño con nuestro ambientador, para infiltrarnos en el gimnasio tenemos lo que aquí es el tomatodo (termo o botella de agua)".

Don tretas y sutilezas para verificar casos de infidelidad.

Con información de Ricardo Burgos

ICM